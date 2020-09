DOMENICA IN, MARA VENIER/ Diretta puntata 27 settembre: il coraggio di Elisa Isoardi

A Domenica In si parla molto anche di Ballando con le stelle 2020, andato in onda con una nuova puntata ieri sera. Ci si è concentrati sull’esibizione di Elisa Isoardi che ha dovuto ballare da sola a causa del problema fisico accusato dal suo compagno d’avventura Raimondo Todaro. Ieri l’ex padrona di casa a La Prova del cuoco ha dimostrato di cavarsela davvero molto bene, dimostrandosi preparata in quello che non è propriamente il suo campo di competenza. Intanto proprio Todaro ha fatto di tutto per esserci, ma a causa del suo intervento ha solo potuto collaborare rimanendo in collegamento sul maxi schermo dietro al palcoscenico. Selvaggia Lucarelli ha voluto riempirla di complimenti così come ha fatto anche Alessandra Mussolini. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA TERZA PUNTATA

La terza puntata di Domenica In, in programma oggi, 27 settembre 2020, chiuderà il mese con una serie di ospiti imperdibili. Mara Venier ospiterà negli studi Fabrizio Frizzi di Roma alcuni dei personaggi più amati del mondo televisivo e non solo. Come sempre l’appuntamento è fissato alle ore 14.00 in diretta su Rai1, in occasione di una puntata che vedrà tra gli ospiti due attori amatissimi dal pubblico dell’ammiraglia Rai. Si tratta di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, protagonisti indiscussi i quali interverranno in studio per presentare ufficialmente la fiction di successo L’Allieva 3. Molto probabilmente Lino e Alessandra ci sveleranno qualche ghiotta anticipazione su ciò che vedremo prossimamente ma ci delizieranno anche con qualche aneddoto interessante legato alle loro vite private. In studio attesissima anche Emma Marrone, neo giudice di X Factor e prima ancora cantante di successo nata sul palcoscenico artistico della Scuola televisiva più importante d’Italia, Amici di Maria De Filippi. La salentina rock si racconterà a tutto tondo prima di esibirsi dal vivo sulle note di Latina, il suo ultimo singolo già diventato una vera e propria hit, ai primi posti nelle classifiche e tra i brani più trasmessi in radio.

DOMENICA IN, LE ANTICIPAZIONI E GLI OSPITI DELLA TERZA PUNTATA

Gli ospiti che animeranno il pomeriggio di Rai1 non si esauriscono qui: Massimo Lopez sarà nello studio di Domenica In e presenterà a Mara Venier ed al suo pubblico il libro “Stai attento alle nuvole” per poi esibirsi in una performance musicale accompagnato dall’orchestra del programma diretta dal maestro Stefano Magnanensi. Contribuirà ad arricchire la terza puntata stagionale del programma di Rai1 anche l’attrice Claudia Gerini, che presenterà il film Burraco fatale. Si tratta di una produzione Rai Cinema che vede alla regia Giuliana Gamba. Rita Dalla Chiesa, grande amica di Mara Venier interverrà nella puntata odierna per presentare il suo libro dal titolo emblematico: Il mio valzer con papà. Si tratta, come facilmente intuibile, di un ritratto molto personale del padre, il Generale Alberto Dalla Chiesa, del quale proprio oggi ricorre il centenario dalla nascita. Anche questa settimana non mancherà l’ampia parentesi con il talk dedicato alla seconda puntata del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, andato in onda ieri sera. A tal proposito daranno un proprio commento alcuni dei protagonisti della trasmissione, ovvero i giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto insieme ad Alberto Matano, personaggio fisso a bordo campo. In collegamento con Mara Venier e Domenica In ci saranno invece due coppie molto amate: Alessandra Mussolini con Mikael Fonts e Paolo Conticini con Veera Kinnunen.



