Domenica In, Mara Venier nella bufera per Ermal Meta/ Web in rivolta: “Che fine ha fatto la canzone?”

Mara Venier al centro delle polemiche per l’ospitata ad Ermal Meta a Domenica In: “Troppo breve”

Mara Venier è finita al centro di una feroce polemica sui social. Come sempre anche in questa puntata di Domenica In, 14 aprile 2024, ci sono stati tantissimi ospiti ma non tutti hanno avuto lo stesso spazio e lo stesso tempo a disposizione. Se, infatti, tutti gli altri protagonisti della trasmissione hanno rilasciato lunga interviste, Ermal Meta non è stato neanche fatto accomodare. Tutto ciò ha creato dei malumori sul web che hanno aspramente criticato Mara Venier ed il programma.

Nel dettaglio tantissimi utenti si sono riversati su X (ex twitter) per esprimere il proprio disappunto. Un utente ha scritto: “#DomenicaIn avete un Signore artista come #ErmalMeta e lo liquidate con tre minuti di canzone e poche chiacchiere 😤ma io allibita !!” Un altro invece ha scritto: “Troppo breve, come volevasi dimostrare (meritava un’intervista a sedere come gli altri ospiti) ma grazie Ermal per aver cantato sopra il playback. Il tuo sorriso è sempre la mia luce” Ermal Meta a Domenica In, infatti, ha avuto il tempo soltanto di intonare il suo nuovo brano L’unico pericolo a scambiare poche battute con Mara Venier.

Ermal Meta ed il ‘mistero’ sulla mancata esibizione a Domenica In, il web in rivolta contro Mara Venier

E non è tutto perché in realtà gli utenti più attenti hanno notato un altro dettaglio che li ha fatti infuriare. Mara Venier è stata travolta dalle polemiche, insieme al suo programma Domenica In non solo perché non ha intervistato degnamente Ermal Meta ma anche per un altro motivo. Spesso la conduttrice il giorno delle prove del suo talk posta sui social foto e video con i suoi ospiti e, tra i vari, aveva postato anche un foto con Erman seduto con la sua chitarra canzone che però non ha intonato. “Ok Ermal bello come il sole e dolcissimo e ovviamente sarebbe stato il caso di trattenerlo un po’ di più. E poi, dov’è finita la canzone alla chitarra?” ha scritto un’altra utente.

E ad inizio puntata un’altra polemica su Ermal Meta ha investito Mara Venier. Nel dettaglio la conduttrice ha chiesto a Luca Minnelli, finalista di The Voice Senior di intonare Con te partirò di Andrea Bocelli e Caruso di Lucio Dalla in ricordo della madre scomparsa dopo aver saputo un toccante retroscena. Ebbene in molti, pensando all’esibizione sul brano di Dalla di Ermal a Sanremo 2021 hanno ritenuto che sarebbe stato più opportuno che a cantare quella canzone fosse stato l’artista italo-albanese.











