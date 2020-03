Domenica In non va in onda, perchè?/ Il Coronavirus ferma lo show dopo 44 anni

Dopo 44 anni di fila, per la prima volta, non va in onda quest’oggi la trasmissione storica di casa Rai Uno, “Domenica In”. Niente da fare, complice l’emergenza coronavirus, la televisione pubblica ha deciso di cancellare lo show condotto da Mara Venier. Alla Dear, gli studi del Nomentano dove si svolge il programma, si è già registrato negli scorsi giorni un caso di covid-19 durante la Prova del Cuoco. Di conseguenza, si è preferito abbassare le serrande per evitare il diffondersi della malattia. La pandemia di questa settimana fa cadere anche il mito dello “show must go on”, troppo rischioso andare in onda, e inoltre, sarebbe stata anche una beffa nei confronti delle misure restrittive emanate in questi giorni dal governo. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri da parte della Mara nazionale: “Domani Domenica In non andrà in onda – scriveva sui social – avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza… Vi abbraccio tutti forte forte!”.

DOMENICA IN NON VA IN ONDA: LO “SCOOP” DI LINO BANFI

Ad anticipare la notizia era stato però Lino Banfi; il noto attore pugliese avrebbe dovuto presenziare proprio negli studi del salotto di Rai Uno, ma in collegamento telefonico con “ItaliaSì” aveva affermato: “Mi hanno detto che la trasmissione è stata sospesa e sono contento perché significa che stanno facendo le cose con la massima attenzione”. Domenica In, interrotto per la prima volta dal 3 ottobre del 1976, rappresenta solo l’ultimo dei programmi Rai che sono stati annullati per l’emergenza covid-19. Oltre al già citato Prova del cuoco, non vanno in onda la Corrida, I Soliti Ignoti, Ballando con le stelle, Vieni da Me e Porta a Porta. Continua invece ad andare in onda La Vita in Diretta, che da lunedì prenderà il via alle ore 14:00, in formato large, così come Uno Mattina, anche se i due conduttori trasmettono da studi differenti. Non è ben chiaro cosa andrà in onda oggi al posto di Domenica In, visto che i palinsesti non sono stati ancora comunicati, ma non è da escludere un film o qualche speciale sul coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA