Domenica In, ecco quando dovrebbe iniziare la nuova stagione

Manca davvero poco per la nuova stagione di Domenica In che, salvo colpi di scena e clamorosi ribaltoni di palinsesto tornerà su Raiuno dal prossimo 15 settembre con Mara Venier alla guida. Sarà l’ultima stagione condotta da Zia Mara, quest’anno alle prese con diversi problemi di salute (l’operazione all’occhio, ndr) che però non hanno compromesso la sua voglia di matta di divertirsi col pubblico. Stando alle anticipazioni della nuova stagione, apprendiamo che ci sarà un nuovo studio, completamente rinnovato dal punto di vista scenografico.

Mara Venier operata all'occhio: quando torna con Domenica In?/ "Nessuno slittamento", l'indiscrezione

Non mancheranno i momenti di svago nel salotto di Zia Mara, come il gioco a montepremi che coinvolgerà il pubblico a casa. Ci saranno inoltre ospiti musicali e tante interviste. Previste dunque grandi novità e anche alcune conferme, con la conduttrice che spera di offrire al pubblico una Domenica In piacevole e divertente.

Mara Venier, Domenica In sarà rivoluzionata: "Non solo interviste, ma anche cronaca"/ In arrivo un nuovo cast

Mara Venier torna con Domenica In dal 15 settembre?

Ma come sta Mara Venier? La nuova stagione di Domenica In inizia il 15 settembre? La programmazione è chiara, anche se in questi giorni la celebre conduttrice pare sia molto “impegnata” per via dei problemi all’occhio. “Dovrà operarsi ancora”, si legge sul magazine Oggi. Ma Mara Venier non ha intenzione di mollare la presa, né di deludere i suoi fan in vista del ritorno in scena. “È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli”, ha raccontato la Venier a Dagospia, parlando della sua situazione e della sua estate in solitudine.

Chi è Daniela, sorella di Loretta Goggi/ “Spero di essere stata fondamentale nella sua vita…”

Domenica In, dunque, può aspettare, almeno fino al prossimo 15 settembre che non è poi così lontano. Siamo certi che in un modo o nell’altro Mara Venier farà di tutto per esserci, con la sua solita ironia contagiosa, il suo entusiasmo e la sua sensibilità.