Domenica In, slitta Speciale Sanremo: perchè?/ Mara Venier dopo diretta Papa in Iraq

Chi è sintonizzato dalle 14.00 su Rai1 in occasione della nuova puntata di Domenica In, si renderà ben presto conto che non vedrà subito l’appuntamento speciale fissato con la diretta dal teatro Ariston in compagnia di tutti i protagonisti del Festival di Sanremo 2021. Subito dopo il Tg1 delle 13.30, infatti, il collegamento è passato allo speciale del telegiornale della prima rete Rai per la messa di papa Francesco in diretta da Erbil, in Iraq. Una scelta da parte della Rete più che comprensibile, alla luce dell’importanza dell’evento. Domenica In con Mara Venier, dunque, slitterà alle 15.35 circa ed andrà in onda fino alle ore 20.00, ovvero poco prima della messa in onda dell’edizione serale del Tg1.

Un cambio di programma che tuttavia non contribuirà a rendere meno interessante la programmazione odierna di Rai1 ma che farà slittare solo di un’ora e mezza il tradizionale appuntamento in compagnia di Mara Venier che potrà contare sulla presenza dei 26 Big che si sono alternati sul palcoscenico dell’Ariston nelle precedenti cinque serate. Lo Speciale di Domenica In, chiaramente, porterà anche ad un altro piccolo cambio in palinsesto dal momento che salta per questa settimana la puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini.

DOMENICA IN, SLITTA SPECIALE SANREMO: PERCHÈ? CAMBIA IL PALINSESTO DI RAI1

Grande impegno, questo pomeriggio, per Mara Venier che ha lasciato nelle passate ore la sua Roma per raggiungere Saremo in occasione dello Speciale dedicato alla kermesse. Una maratona imperdibile che vedrà la presenza in studio anche di alcuni personaggi noti pronti a commentare le esibizioni dei Big, ovvero: Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Si riderà poi con la presenza del comico Vincenzo De Lucia che questo pomeriggio imiterà la grande Ornella Vanoni. Oltre alla presenza dei Big e dei vincitori, i Maneskin, spazio anche ad un intervento attesissimo, quello di Achille Lauro, che ha annunciato per l’occasione un quadro appositamente per l’amica Mara Venier dal titolo “Marilù”. Nel corso della diretta dal teatro Ariston, anche il vincitore della categoria giovani, Gaudiano. Irama, invece, interverrà in collegamento nello spazio dedicato all’informazione sulla campagna di vaccinazione nel nostro Paese, insieme al professor Bassetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA