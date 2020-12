Domenica Live/ Anticipazioni 6 novembre: Della Gherardescha, Franceska Pepe…

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI E OSPITI 6 DICEMBRE

Domenica Live torna in onda oggi, domenica 6 dicembre, alle 17.10 su canale 5, subito dopo l’appuntamento con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Barbara D’Urso torna a condurre una nuova puntate del programma della domenica pomeriggio di canale 5 parlando non solo di quello che è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma anche con tanti e importanti ospiti che si racconteranno ai suoi microfoni. Per lo spazio dedicato al reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in studio, ci sarà l’ex concorrente Francescka Pepe. La sua permanenza nella casa di Cinecittà è durata poco, ma con un carattere forte e deciso è riuscita a conquistare le attenzioni del pubblico che avrebbero voluto vederla ancora nella casa. Franceska Pepe che, pur essendo stata eliminata riesce a scatenare forti dinamiche nella casa come accaduto nelle scorse settimane quando ha discusso animatamente con Andrea Zelletta, non sarà da sola. Con lei, infatti, ci sarà anche la madre.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA OSPITE SPECIALE

Ospite principale della puntata odierna di Domenica Live sarà Costantino Della Gherardesca. Il conduttore, reduce dalla bellissima avventura vissuta a Ballando con le stelle 2020 insieme alla ballerina Sara Di Vaira ricevendo forti critiche dai giudici, in particolare da Selvaggia Lucarelli che non ha condiviso il suo modo di affrontare la gara, si racconterà ai microfoni di Barbara D’Urso svelando dettagli inediti della sua vita privata e professionale. Infine, in studio, ci sarà anche Barbara Bouchet con il figlio. Al suo fianco ci sarà lo chef Alessandro Borghese o l’altro figlio Max? L’attrice, splendida e sempre elegante e raffinata, aprirà i cassetti del suo cuore e della sua vita, ricca di tante, indimenticabili esperienze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA