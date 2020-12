Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 13 dicembre: da Iva Zanicchi a Gabriele Cirilli

GLI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 13 DICEMBRE A DOMENICA LIVE

Barbara d’Urso torna nel pomeriggio di Canale 5 con una nuova puntata di Domenica Live che lei stessa ha definito “super super strepitosa”. L’appuntamento del giorno festivo in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset ci attende a partire dalle ore 17.20 circa e come sempre vedrà numerosissimi personaggi pronti a raccontarsi, tra momenti di confidenze inedite e sorprese emozionanti. Nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5, la padrona di casa lo scorso venerdì ha anticipato i principali temi della nuova puntata di Domenica Live ed ovviamente i protagonisti che ci terranno compagnia questo pomeriggio. Intanto ci sarà la grande cantante Iva Zanicchi, reduce dalla lotta al Coronavirus che purtroppo ha però stroncato l’amato fratello Antonio, morto all’età di 77 anni proprio per via delle complicanze del Covid. L’uomo era cardiopatico e la sua scomparsa ha particolarmente segnato la cantante la quale era molto legata a lui dal momento che, come ha avuto modo di raccontare in più occasione, gli ha fatto da mamma nel corso della sua infanzia. Come anticipato dalla conduttrice Barbara d’Urso, la sua ospitata sarà caratterizzata da momenti molto toccanti: “accadranno delle cose molto molto forti che non posso anticiparvi”.

DOMENICA LIVE, DALLA ‘FIGLIA’ DI FANTOZZI A EDOARDO BENNATO

La puntata di Domenica Live di oggi 13 dicembre si preannuncia particolarmente ricca di momenti salienti tra cui l’ospitata di Maria Cristina Maccà, la “figlia” di Fantozzi. La donna in una recente intervista ha dichiarato di avere delle gravi problematiche sul piano economico. “Vivo con 600 euro, la pandemia è stata la mazzata finale. Ho paura di finire sotto un ponte”, ha dichiarato al Corriere della Sera, raccontando anche le difficoltà di lavorare da remoto in questa situazione di emergenza a causa del Covid. “Sarà per voi a Domenica Live in esclusiva”, ha annunciato Barbara d’Urso anticipando la sua presenza. La Maccà è divenuta celebre per aver ereditato da Plinio Fernando i personaggi di Mariangela e Uga Fantozzi, figlia e nipote del popolare e sfortunato ragioniere, nel film “Fantozzi – Il ritorno nel 1996”. Ed ancora, a Domenica Live ci sarà la famiglia Goria al completo. Di recente Maria Teresa Ruta ha reso una confessione choc svelando che in passato un uomo di potere le disse di togliersi i vestiti, con l'”ok” dell’allora marito Amedeo Goria, “Guenda Goria è arrabbiatissima”, ha annunciato la conduttrice anticipando la sua ospitata insieme al fratello Gian Amedeo ed al padre Amedeo Goria. In studio anche il fratello di Maria Teresa, Stefano Ruta. Tra gli altri ospiti che animeranno la puntata di oggi anche il comico Gabriele Cirilli ed il cantante Edoardo Bennato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA