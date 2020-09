Domenica Live/ Ospiti e anticipazioni 20 settembre: busta choc, Malgioglio e GF Vip

Torna nel pomeriggio di Canale 5 l’appuntamento con la seconda puntata stagionale di Domenica Live, la trasmissione del pomeriggio festivo condotta da Barbara d’Urso, in scena dalle ore 17.20 circa. Una serie di ghiotte anticipazioni su ciò che vedremo nel corso della nuova puntata, la padrona di casa ce le ha già svelate durante Pomeriggio 5, in chiusura di settimana, ma potrebbero esserci non pochi colpi di scena. Torna la celebre “busta choc” in versione “classica”, mentre per la “busta choc gold” occorrerà attendere questa sera, in occasione del nuovo appuntamento di Live Non è la d’Urso. Come da tradizione, Carmelita dedicherà nel pomeriggio odierno un ampio spazio al Grande Fratello Vip 5 ed ai suoi protagonisti. Non è escluso, quindi, un acceso talk sull’argomento durante il quale si dibatterà in particolare sul titolo nobiliare della contessa/marchesa. Spazio poi anche alla vicenda personale di Pietro Puzone, il calciatore che ha giocato insieme al mitico Maradona ma che oggi deve fare i conti con una condizione molto particolare.

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI E OSPITI: SI BALLA CON CRISTIANO MALGIOGLIO

A Domenica Live ci sarà anche la popolare comica Valentina Persia. Se finora siamo stati abituati a sorridere in sua compagnia, oggi Valentina ci racconterà un lato della sua vita privata molto intimo e doloroso. Dopo la nascita dei suoi gemelli, infatti, la Persia ha vissuto un periodo molto difficile a causa della depressione post partum che colpisce molte mamme. La donna racconterà di essere arrivata persino a graffiarsi in volto per farsi del male. Già in una precedente intervista, come rammenta Ultime Notizie Flash, l’artista aveva narrato quel suo momento molto doloroso, al punto da confidare: “Non riuscivo a voler bene ai miei gemelli”. Ne parlerà approfonditamente anche oggi al cospetto di Barbara d’Urso. Non solo talk ed interviste: a Domenica Live si tornerà anche a divertirsi in musica e per l’occasione la conduttrice ha annunciato la presenza di Cristiano Malgioglio, il quale si diletterà nella danza, proprio insieme a Barbara, sulle note della hit estiva Jerusalema.



