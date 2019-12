Domenica si gioca il campionato?/ Date prossimo turno: il big match Napoli-Inter e…

Il campionato si ferma o si gioca domenica? La domanda circola tra i tifosi che vogliono godersi le festività natalizie senza però rinunciare alla propria squadra del cuore, ma c’è da attendere. Ieri sono state giocate infatti le ultime partite dell’anno per quanto riguarda la Serie A. È stato il match Sassuolo-Napoli a far calare il sipario sul 2019. Era il posticipo infatti della 17esima giornata di Serie A. Ma allora quando torneranno in campo le squadre? Diamo uno sguardo allora alle date del prossimo turno. A riaprire le danze è Brescia-Lazio il 5 gennaio 2020: questo l’anticipo della 18esima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, tornerà in campo dopo il trionfo contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Sarà anche l’occasione per lanciare un altro segnale al campionato e dimostrare di essere in corsa per lo scudetto insieme ai bianconeri e all’Inter. Il fischio d’inizio è alle 12:30, quindi è questo il lunch match della giornata. Avendo fatto il “pieno” tra Natale e Santo Stefano, la preparazione del pranzo forse sarà l’ultimo dei vostri pensieri…

DOMENICA SI GIOCA IL CAMPIONATO? SI TORNA COL BIG MATCH NAPOLI-INTER

Alle 15:00 di domenica 5 gennaio 2020 si giocherà per la 18esima giornata di Serie A anche Spal-Verona. Una sfida salvezza in attesa di vederne un’altra, quella tra Genoa e Sassuolo, che invece è in programma alle 18:00. Il menu del campionato italiano prevede Roma-Torino a cena: il fischio d’inizio è infatti fissato alle 20:45. Poi bisognerà aspettare il giorno dell’Epifania. Il 6 gennaio 2020 tocca a Bologna e Fiorentina alle 12:30. Sono tre invece le partite che si disputeranno alle 15:00. L’Atalanta torna in campo dopo un grande 2019 contro il Parma. Il Milan, che invece ha chiuso un’annata piuttosto turbolenta e deludente, dovrà affrontare la Sampdoria. E poi c’è la Juventus, reduce dalla sconfitta contro la Lazio in Supercoppa Italiana. Ospiterà il Cagliari nella sua prima partita del nuovo anno. Alle 18:00 scenderanno invece in campo Lecce e Udinese, poi gli occhi saranno puntati sullo stadio San Paolo. Alle 20:45 di lunedì 6 gennaio 2020 è infatti in programma il big match Napoli-Inter.

