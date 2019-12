Video/ Juventus Lazio (1-3): higlights e gol, la Supercoppa Italiana è biancoceleste

Nel video di Juventus Lazio 1-3 analizziamo la vittoria biancocelesti in Supercoppa Italiana, un altro trofeo per Simone Inzaghi che, per la seconda volta in meno di un mese, batte quel Maurizio Sarri che non era mai riuscito a sconfiggere in tutti i precedenti. La Lazio alza sotto il cielo di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, la quinta Supercoppa Italiana della sua storia. La formazione biancoceleste gioca in 15 giorni la seconda partita consecutiva perfetta contro i bianconeri, concludendola con il medesimo punteggio. Lazio subito aggressiva con una conclusione di Luis Alberto che sorvola di poco la traversa. Sullo spagnolo entra duro Matuidi, ci sarebbero forse gli estremi per il rosso diretto, ma l’arbitro opta per il giallo. La Lazio passa comunque al 16′: Lulic sterza sulla sinistra e lascia sul posto De Sciglio, cross per Milinkovic-Savic che mette a centro area dove Luis Alberto piazza il pallone con precisione alle spalle di Szczesny. La Juventus prova a reagire ma è la Lazio a rendersi pericolosa in contropiede. I biancocelesti rischiano poco ma capitolano comunque al 45′. Rinvio errato di Lulic, ne approfitta Cristiano Ronaldo che chiama all’intervento Strakosha, sulla ribattuta per Dybala (quarto gol in Supercoppa Italiana) è un gioco da ragazzi realizzare l’1-1.

VIDEO JUVENTUS LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Sembra la rete che galvanizza la Juve, la Lazio serra le linee in difesa e Sarri si gioca la carta Cuadrado per avere più fluidità sulla fascia. Ma nel cuore della ripresa si decide la partita: al 26′ una bordata di Cristiano Ronaldo sfiora l’incrocio dei pali, al 28′ su un cross di Lazzari c’è la sponda aerea di Parolo che libera al tiro Lulic sul secondo palo. Gran sinistro al volo del capitano laziale che riporta avanti la Lazio. La Juventus tenta il tutto per tutto e al 90′ un colpo di testa di Dybala è pericoloso, ma finisce tra le braccia di Strakosha. 3′ di recupero: una punizione su Dybala si infrange sulla barriera, sul capovolgimento di fronte Correa calcia addosso a Szczesny, ma sulla ribattuta Parolo viene steso al limite dell’area da Bentancur, che rimedia il secondo cartellino giallo e viene espulso. Calcio di punizione battuto magistralmente da Cataldi e per la Lazio inizia la lunga festa nella notte Saudita: per Inzaghi è la terza Coppa da allenatore e il secondo titolo del 2019.

