Domenico Arcuri ex Myrta Merlino/ “È stata dura nel lockdown per nostra figlia che..”

Nella puntata in onda questo pomeriggio, faranno il loro esordio (solamente televisivo) Myrta Merlino e Marco Tardelli, legati sentimentalmente oramai da qualche anno ma mai assieme davanti alle telecamere: e la puntata di “Verissimo”, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, sarà l’occasione per la coppia non solo di raccontarsi e verosimilmente di scherzare assieme, ma pure di fare luce su aspetti inediti della loro relazione e, chissà, sul loro passato sentimentale. Entrambi hanno alle spalle diverse love story, a volte anche note già al grande pubblico, e durante le quali sono diventati rispettivamente genitori di due (nel caso dell’ex calciatore) e tre figli (come la giornalista e conduttrice su La7, madre anche di due gemelli).

FIGLI MYRTA MERLINO, CHI SONO?/ Caterina e i gemelli Pietro e Giulio: "Mamma carnale"

E parlando proprio della Merlino i riflettori si accenderanno forse sul più conosciuto dei suoi ex, vale a dire il 58enne Domenico Arcuri, noto per essere dal 2007 l’amministratore delegato di Invitalia ma soprattutto per essere stato nel periodo più drammatico della prima fase della pandemia il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure a contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ruolo svolto dal 18 marzo 2020 al 1° marzo 2021. Ed è durante questo anno che sono emersi alcuni particolari della relazione di Arcuri con la Merlino, dalla quale è nata anche Caterina, secondogenita della giornalista (o terzogenita, dal momento che la giornalista era già madre di due gemelli…). Nonostante la loro relazione sia terminata qualche anno fa, era diventato oggetto di dibattito il fatto che loro due, su fronti diversi, parlassero dell’emergenza Coronavirus. Ma riavvolgiamo il nastro.

Myrta Merlino minacciata da no vax/ E su Freccero "Bare Bergamo? Cosa volete aprire…"

DOMENICO ARCURI, CHI E’ L’EX MARITO DI MYRTA MERLINO: “DURANTE IL LOCKDOWN…”

Nelle prime fasi dell’emergenza era stato Arcuri e la sua struttura commissariale a dover prendere alcune delle decisioni più delicate verso quella che poi sarebbe stata catalogata come pandemia, tra apprezzamenti e anche critiche da parte di stampa e politica. Motivo per cui la Merlino si è trovata sovente nella scomoda posizione di dover esprimere apprezzamenti o fare domande scomode in merito alla gestione della crisi da parte del Governo: “Non è stato semplice durante il lockdown, nostra figlia Caterina ci vedeva su canali diversi” ha ricordato la 53enne conduttrice de “L’Aria che tira” in una intervista concessa a ‘il Giornale’. “Mia figlia mi diceva: ‘Vedo te su un canale che parli di caos negli ospedali e su un altro papà che si difende dai giornalisti’…”.

Giarrusso: "Calenda assente dal Parlamento Ue"/ Myrta Merlino: "Ha 95,2% di presenze"

“Ho cercato comunque di fare al meglio il mio lavoro, tenendo conto della sensibilità dei miei ragazzi e della posizione di responsabilità di Domenico” aveva proseguito la Merlino che, tuttavia, in merito alla sua relazione col numero uno di Invitalia è sempre rimasta molto abbottonata, anche forse per proteggere la loro figlia Caterina, e al contrario invece della liaison con Tardelli che è li ha visti presto uscire allo scoperto anche sui social. Sempre a proposito del suo ex, la giornalista in un’altra occasione ha ammesso pure che avrebbe avuto qualche problema se fosse stata costretta a intervistare il suo ex marito: “Ho tre figli che condivido con Domenico: sarebbe molto difficile sia per me, sia per lui” aveva detto spiegando come potevano esserci ricadute sulla sua vita privata e sulla percezione che ne avrebbero avuto i figli, due dei quali peraltro nati nel corso di una relazione precedente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA