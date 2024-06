Barbara D’Urso: “…Fanno ridere”, stoccata a Pier Silvio Berlusconi?/ Il post dopo le parole su Pomeriggio 5

In un incontro con la stampa a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi si è espresso ieri in alcune considerazioni, tra bilanci positivi e negativi, riguardanti l’andamento della stagione televisiva targata Mediaset ormai prossima ad arrivare alla consueta pausa estiva. L’amministratore delegato – come riporta Coming Soon – tra i tanti argomenti avrebbe menzionato anche l’andamento di Pomeriggio 5 al primo anno senza Barbara D’Urso e con il passaggio del testimone a Myrta Merlino.

Secondo Pier Silvio Berlusconi – spiega il portale – gli ascolti del talk pomeridiano affidato a Myrta Merlino sarebbero stati gratificanti e ben più alti rispetto a quando al timone di Pomeriggio 5 c’era proprio Barbara D’Urso. A quanto pare, alla conduttrice non sarebbero passate inosservate le analisi dell’amministratore delegato e sui social si sarebbe lasciata andare ad un commento che potrebbe essere legato proprio alle dichiarazioni in questione.

Myrta Merlino ‘meglio’ di Barbara D’Urso? L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non ci sta: “Ci sono cose che…”

“Ci sono cose che fanno davvero molto ridere”, queste le parole di Barbara D’Urso – come riporta Coming Soon – in una storia pubblicata sui social poco dopo il commento di Pier Silvio Berlusconi sugli ascolti di Pomeriggio 5 confrontando quanto fatto quest’anno da Myrta Merlino rispetto agli anni di ‘reggenza’ di Barbara D’Urso.

Chiaramente, nessun riferimento chiaro e diretto e dunque non è detto che la frase di Barbara D’Urso sia necessariamente connessa alle parole di Pier Silvio Berlusconi. Sui social sono però in molti a non avere dubbi: la tesi dominante è che si tratti di una sonora stoccata ‘ai danni’ dell’amministratore delegato Mediaset.

