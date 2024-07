Serena Bortone sbarca a Mediaset al posto di Myrta Merlino?/ “Per Berlusconi tempi poco maturi”

Serena Bortone presto sbarcherà a Mediaset al posto di Myrta Merlino? Ecco come stanno le cose

Dopo le polemiche per il caso Scurati, la Rai ha deciso di ridurre gli impegni professionali della ex conduttrice di Oggi è un altro giorno nella tv di stato e nella prossima stagione tv ritroveremo Serena Bortone in onda solo una volta a settimana con un programma di cultura. Ma niente da fare per quanto riguarda un possibile trasloco a Mediaset, visto che la presentatrice resterà in carica al primo canale secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, anche perché nella mente di Pier Silvio Berlusconi i tempi per uno sbarco a Cologno Monzese di Serena Bortone non sarebbero ancora maturi.

Adriana Volpe: "Ero una sognatrice, oggi sono più guerriera"/ "Diventare mamma mi ha cambiata"

Con tutta probabilità i discorsi saranno rimandati quantomeno al prossimo anno, e in questo discorso rientra anche la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, che invece è stata confermata al timone del contenitore pomeridiano che in passato era affidato a Barbara D’Urso, notizia che avrebbe però fatto storcere il naso alla giornalista calabrese, visto che nella sua mente sperava di approdare alla guida di un altro format, un talk politico da collocare al centro della settimana.

Wanda Nara e Icardi, matrimonio finito: "Siamo separati"/ "Ci avevo riprovato per motivi di salute"

Serena Bortone ha ritrovato l’amore?

In attesa degli annunci ufficiali sul futuro, la presentatrice che negli anni scorsi era il volto centrale del pomeriggio Rai al posto di Caterina Balivo è tornata sotto i riflettori e spesso i fan si chiedono cosa ci sia nel privato della giornalista, che in passato ha più volte rotto il silenzio su questioni più intime, rivelando di aver avuto a che fare con diversi uomini nella sua vita, ma quello che sappiamo con certezza è che Serena Bortone non è sposata e non sarebbe neanche fidanzata in questo periodo storico.

Le attenzioni della nota penna sono dunque rivolte al lavoro, anche sui sentimenti ha confessato in una intervista concessa al Corriere della sera: In passato ho avuto due grandi amori, senza ombra di dubbio: ho avuto due convivenze e attualmente sono single, con una grande famiglia diffusa e composta da diversi amici”. Adesso Serena Bortone preferisce la compagnia degli animali, vedremo se in futuro con il possibile sbarco al posto di Myrta Merlino qualcosa cambierà anche in amore.

Edoardo Tavassi attacca Alfonso Signorini: "Ha sbagliato dopo il Grande Fratello"/ Lo sfogo durissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA