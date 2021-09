Domenico e Katia, Genitori Michele Merlo di Amici/ “Molte volte incompreso e dimenticato”

E’ un dolore senza fine quello che provano Domenico e Katia, i genitori di Michele Merlo, portato via lo scorso giugno da una forma fuliminante di leucemia. Katia e Domenico, dopo aver pregato tanto, hanno dovuto dire addio al loro unico figlio a cui mamma Katia ha dedicato anche una stella. Con l’amore di Michele nel cuore e il ricordo di tutti i momenti vissuti insieme, mamma Katia e papà Domenico stanno provando ad andare avanti, anche se non è affatto facile.

“Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da 40 anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha raccontato il signor Domenico al settimanale DiPiù.

Domenico e Katia, genitori Michele Merlo:

Il ricordo e la voce di Michele Merlo vivrà attraverso le sue canzoni, ma anche attraverso tutte le emozioni che ha regalato ai genitori e ai fans. Nel giorno dell’ultimo saluto a Michele, mamma Katia e papà Domenico, rivolgendosi a tutte le persone che hanno voluto salutare Michele, hanno chiesto:

“Michele è nostro figlio ma è anche il vostro artista, l’artista molte volte incompreso e da alcuni dimenticato, l’artista con dentro un tormento di emozioni che ha saputo sfogare con le sue canzoni, perché solo così sentiva di essere Michele. Per prima cosa vogliamo ringraziare tutti, senza tralasciare nessuno, in particolare voi che darete voce a Michele per sempre”, hanno fatto sapere nel giorno dei funerali attraverso una nota ufficiale. A Michele, nel giorno della prima puntata di Amici 21, è stato dedicato un omaggio.

