Domenico Iannacone, chi è l’ex marito della speaker Federica Gentile

Nella vita di Federica Gentile, rinomata conduttrice e giornalista, ha occupato un posto di primaria importanza Domenico Iannacone, che abbiamo visto per anni sulle scene come conduttore, oltre che giornalista. Con la collega Federica Gentile ha costruito una famiglia, mettendo al mondo anche la figlia Nicole, prima di allontanarsi un po’ dalle scene televisive, calcate per anni. In una intervista concessa La via libera, il giornalista ha raccontato cosa lo ha spinto ad allontanarsi dal piccolo schermo dopo averne fatto parte per diverso tempo:

“C’è stato un punto della mia carriera in cui ho capito che la televisione stava accelerando, e più lei accelerava, più io maturavo la convinzione profonda che non potevo più farne parte, così me ne sono allontanato” le parole di Domenica Iannacone che ha raccontato così la svolta della sua carriera.

Domenico Iannacone e l’addio alla tv: “Mi sono sentito un corpo espulso”

Dopo la separazione dal piccolo schermo, per l’ex marito di Federica Gentile, Domenico Iannacone è iniziata una nuova vita professionale, fatta di passioni diverse e nuove avventure, anche se l’addio alla tv non è stato certo semplice da digerire, almeno nelle battute iniziali: “Mi sono sentito un corpo espulso, e infatti i miei programmi sono stati collocati negli orari più disparati, la mia fortuna è stata quella di aver avuto un pubblico che ha colto la mia modalità narrativa” ha raccontato in una intervista concessa a La via libera il giornalista.

Criticando il modello di fare tv ai giorni di oggi, Domenico Iannacone si è invece espresso così contro molti dei programmi che riempiono i palinsesti attualmente, che avrebbero poco da lasciare in eredità: “Oggi i prodotti della tv non lasciano niente, non generano alcun pensiero critico” ha detto l’ex marito di Federica Gentile lanciando una rumorosa frecciatina.