DOMENICO IMPLORA GRAZIANA A C’È POSTA PER TE: “PERDONAMI”/ Lei perdona il tradimento, lui crolla in lacrime

“Io non credo più a niente, mi ha sempre giurato amore e poi…” È così che Graziana reagisce alle parole di Domenico, che la implora di tornare insieme a lei. Lui crolla in lacrime, chiedendole di dargli un’altra possibilità perché “non posso vivere senza di te”. Graziana, a C’è posta per te, non sembra però essere disposta a cambiare idea, tanto da chiedere a Maria di chiudere la busta. Lui si dimena, chiedendole ancora di dare un’altra possibilità al loro amore. Maria cerca di aiutarlo e, alla fine, riescono nell’impresa: Graziana cambia idea e apre la busta. I due vanno via insieme. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Domenico ha tradito Graziana e chiede scusa a C’è posta per te 2023

La puntata di C’è posta per te 2023 del 4 febbraio ha tra le sue storie anche quella di un amore interrotto. In studio arriva Domenico che ha chiamato il programma per Graziana, la ragazza che ama ma che non si fida più di lui. Racconta allora che due mesi dopo la loro rottura (dopo una storia di due anni), i due si risentono ma lei continua a negargli la sua presenza.

Per dimenticarla allora lui dà appuntamento ad un’altra ragazza in albergo ed è stato con lei. Quest’ultima fa una foto davanti allo specchio della camera d’albergo e la pubblica a sua insaputa, taggandolo. Graziana se ne accorge, anche se la foto viene cancellata due ore dopo. Quando Domenico la chiama, lei lo insulta. Da allora la loro storia si è interrotta ed è per questo motivo che lui ha chiamato C’è posta per te.

Domenico implora Graziana: “Mi manchi come l’aria, perdonami!”

Graziana ha accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te e scoppia in lacrime quando scopre che c’è Domenico dall’altra parte della busta. Lui esordisce ammettendo di sentire sempre la sua mancanza: “So che ti ho mancato di rispetto, so di averto tradito anche se non stavamo insieme. La nostra è una storia bellissima, fatta di momenti belli e brutti, ma abbiamo sempre superato tutto insieme. Mi manca tutto di te, sto male senza te, non vedo un futuro senza te. Ti chiedo di darmi un’altra possibilità”. Graziana accetterà queste scuse?

