Domenico Manzo, nuove ricerche in corso/ Procura accelera: pioggia di interrogatori

Scomparsa Domenico Manzo: nuove ricerche

Prosegue senza sosta il lavoro della procura sulla scomparsa di Domenico Manzo, l’uomo 69enne di Prata Principato Ultra scomparso l’8 gennaio dello scorso anno, proprio durante i festeggiamenti per il compleanno della figlia. Il caso sarà affrontato nel corso della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto che nel frattempo ha aggiornato attraverso il suo profilo social sulle novità relative al lavoro degli inquirenti. Nella mattina di oggi, infatti, si sono svolte nuove ricerche. I Carabinieri ha recintato l’area della stazione e parte dell’Annunziata a Prata di Principato Ultra, dove l’uomo è scomparso.

Per la sparizione di Domenico Manzo, detto Mimì, risultano ad oggi indagate tre persone: la figlia Romina Manzo, l’amica di Romina Loredana Scannelli e l’ex fidanzato di quest’ultima, Alfonso Russo. Intanto la procura intende stringere i tempi e nelle passate ore ha convocato quattro persone presso il palazzo di Giustizia di Avellino, per fare luce sulla scomparsa del 69enne. Secondo le prime testimonianze, Domenico la sera della sua sparizione era uscito per fumarsi una sigaretta ma da quel momento non fece più ritorno.

Domenico Manzo, gli interrogatori degli ultimi giorni

Nei giorni scorsi la procura aveva già ascoltato come persona informata dei fatti Francesco, figlio di Domenico Manzo. Nel dettaglio, rivela AvellinoToday, la procura avrebbe voluto conoscere gli spostamenti compiuti dal giovane, da Alfonso e da Loredana ricostruendo in maniera precisa gli orari. Ascoltati anche i proprietari del ristorante le cui telecamere ripresero le immagini la sera della scomparsa di Domenico. Immagini che tuttavia si sono cancellate automaticamente. Dopo gli ultimi interrogatori non ci sarebbero stati nuovi indagati ma i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo.

Tra gli ultimi ad essere ascoltati dagli inquirenti anche il padre dell’indagata Loredana Scannelli, l’amica della figlia di Manzo. Era atteso anche l’interrogatorio della madre ma alla fine gli inquirenti non hanno ritenuto necessaria la sua deposizione. Rispetto alle ricerche in corso, non è chiaro se ci siano state o meno delle segnalazioni ma ulteriori dettagli saranno forniti questa sera dall’inviata di Chi l’ha visto presente sul posto.











