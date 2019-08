Domenico Modugno/ Video: 25 anni senza uno dei padri della canzone italiana

25 anni senza uno dei padri della canzone italiana, uno degli artisti che ha scritto la storia della musica e tra le figure più amate anche all’estero: il 6 agosto del 1994 morì a Lampedusa Domenico Modugno, uno dei simboli del Novecento nostrano. Quattro volte vincitore del Festival di Sanremo, Modugno è stato tra gli artisti più profili del movimento italiano: oltre ad aver scritto ed inciso più di 200 canzoni, ha recitato in 45 film tra piccolo e grande schermo, prendendo parte ad alcuni spettacoli teatrali e conducendo varietà televisivi. Nato nel 1928 a Polignano a Mare, Domenico Modugno entrò nell’Olimpo della musica italiana con Nel blu dipinto di blu: universalmente conosciuto anche come Volare, il brano – il più eseguito al mondo dal 1958 ad oggi secondo i dati della SIAE – gli ha consentito di vincere il suo primo Festival di Sanremo ed ha venduto oltre 22 milioni di copie nel mondo, di cui un milione solo in Italia.

25 ANNI SENZA DOMENICO MODUGNO

Nel blu dipinto di blu ma non solo, sono decine i grandi successi di Domenico Modugno: tra questi possiamo ricordare Tu si ‘na cosa grande, La lontananza, Amara terra mia, Addio Addio, L’uomo in frack e La donna riccia. Senza dimenticare, come dicevamo, i film ai quali ha preso parte – Capriccio all’italiana e La sbandata, per citarne due – e l’avventura in politica nei suoi ultimi anni di vita come deputato e dirigente del Partito Radicale. Un artista che ha raccontato l’Italia e che l’ha fatta emozionare, con quella sua voce inconfondibile e con emozioni indimenticabili che sono entrati nel cuore degli italiani. Tantissimi gli omaggi sui social network, dagli artisti di oggi agli amici di una vita, con Rai 1 che proporrà in seconda serata il tv movie Volare, regia di Riccardo Milani, con Beppe Fiorello nei panni del Mimmo nazionale.





