Domenico, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Una signora vuole conoscerlo, ma…

La registrazione della puntata di Uomini e Donne dello scorso 12 marzo è stata ricca di colpi di scena. Dopo la caduta di Gemma Galgani trasmessa nella puntata in onda mercoledì 24 marzo, nella puntata di oggi, c’è stato un altro imprevisto. Dopo la durissima lite tra la tronista Samantha Curcio e il corteggiatore Roberto che ha poi deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione non vedendo in Samantha un vero interesse nei suoi confronti, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Domenico, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Sorpreso dal momento che gli è stato dedicato, Domenico si è accomodato al centro dello studio per conoscere una signora che ha chiamato la redazione unicamente per conoscerlo. L’incontro, però, non è avvenuto per un imprevisto.

IMPREVISTO PER DOMENICO A UOMINI E DONNE

Domenico era pronto a conoscere la signora che ha chiamato la redazione esclusivamente per lui, ma Maria De Filippi blocca tutto. “Mi dispiace, ma la signora non può entrare. La faremo tornare”, annuncia la conduttrice. “Ma cos’è successo oggi? Già è è caduta Gemma. Maria dimmi cos’è successo”, è il commento di Tina Cipollari che chiede di sapere cosa sia accaduto alla signora. “Ha avuto un problema ed è dovuta tornare a casa. La faremo tornare”, è stata la spiegazione della conduttrice. Domenico, così, è tornato al proprio posto in attesa di poter conoscere in futuro la donna che ha mostrato interesse nei suoi confronti.

