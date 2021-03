Gemma Galgani, incidente a Uomini e Donne/ Cade dalle scale, lascia lo studio…

Incidente per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama di Torino è pronta ad infiammare l’appuntamento di oggi con il dating show di canale 5 occupando gran parte della puntata. Gemma continua a cercare l’amore in tv e, dopo aver deciso di ricominciare a frequentare Maurizio Giaroni, nella puntata di oggi, racconterà le proprie emozioni. Durante l’ingresso in studio della dama, però, avverrà l’impensabile. Come raccontano le talpe del Vicolo delle News, infatti, Gemma Galgani, poco prima della fine della passerella, perderà l’equilibrio cadendo. Un piccolo incidente che provocherà una piccola ferita alla dama di Torino che si romperà le ginocchia. Maria De Filippi, notando del sangue, la farà uscirà dallo studio per permetterle di medicarsi.

GEMMA GALGANI CADE, TINA CIPOLLARI COMMENTA

La caduta di Gemma Galgani non passerà inosservata. Tina Cipollari, naturalmente, si lascerà andare ad una serie di commenti nei confronti della dama di Torino che, lascerà lo studio per cambiarsi le calze e farsi medicare le ginocchia. La bionda opinionista, sempre protagonista di siparietti divertenti con la dama, anche nella puntata di oggi, si lascerà andare a commenti ironici che scateneranno la reazione del pubblico in studio. Gemma, inoltre, si ritroverà di fronte a Maurizio Giaroni che deciderà di lasciare definitivamente il programma spezzando il cuore della dama. Gemma, infatti, proverà a trattenerlo senza tuttavia riuscirci. Sarà una puntata decisamente difficile, dunque, per Gemma che non riesce a trovare il principe azzurro che cerca, ormai, da anni.

