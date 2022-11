Dominique, chi è la mamma di Ema Stokholma?/ “C’era spazio solo per la violenza fisica e verbale”

Dominique, Ema Stokholma e l’infanzia difficile con la madre violenta

Ema Stokholma sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 14 novembre, di Oggi è un altro giorno. La conduttrice radiofonica ha parlato della sua difficile infanzia nel libro autobiografico “Per il mio bene”. Morwenn Moguerou, questo il vero nome di Ema, è la secondogenita di Dominique, una ragazza bretone che ha avuto una breve relazione con un ragazzo italiano da cui ha avuto due figli, Gwendal e la famosa disc jokey.

Lui è tornato in Italia prima della nascita di Ema, lasciando i due figli con la madre che li ha cresciuti nel Sud-est della Francia. “C’era spazio solo per la violenza fisica e verbale, la cattiveria, la crudeltà. Non c’erano carezze, parole dolci, mai. Episodi di violenza tutti i giorni, c’era grande solitudine. Le cose che mi diceva mi facevano più male della violenza fisica”, ha raccontato Ema qualche anno fa a Verissimo.

Chi Dominique è la madre Ema Stokholma? “Un mostro”

In più di un’occasione Ema Stokholma ha definito la madre un “mostro”: “riempiva tutto lo spazio con urla e botte”, ha raccontato a Vanity Fair, spiegando che “per il mio bene” era la motivazione che le dava la madre quando la picchiava.

Dominique, la madre della disc jokey, è morta di leucemia quasi cinque anni fa: “Non c’è più e non mi ha mai chiesto scusa, non c’è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. Perdonare vorrebbe dire: ok, riparto da zero, invece no. Io mi ricordo tutto quello che è stato fatto a me e a mio fratello. Ma ora so che anche lei era una vittima, non stava bene”, ha raccontato la concorrente di Ballando con le stelle 2022 in una recente intervista a Oggi.

