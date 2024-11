Ema Stokholma, chi è e origini: dalla Francia all’Italia e i primi passi nella moda

Ema Stokholma, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, è una conduttrice televisiva e radiofonica divenuta negli ultimi anni un simbolo di Rai Radio 2, l’emittente che è ormai diventata per lei come una seconda casa. Nata nel 1983 a Romans-sue-Isère, in Francia, come Morwenn Moguerou, ha origini italo-francesi essendo il padre italiano e la madre francese; un’infanzia piuttosto complicata, segnata dal ritorno del padre in patria prima della sua nascita e dalle violenze fisiche e psicologiche che lei e suo fratello Gwendal hanno subito dalla madre durante tutta l’infanzia.

Dopo essere scappata di casa a 15 anni e aver raggiunto il padre a Roma, ha successivamente ottenuto la propria indipendenza e ha dato il via alla sua carriera, cominciata sulle passerelle. Ha lavorato come modella per Dolce & Gabbana, Versace, Valentino e non solo, per poi avvicinarsi nei 2000 alla musica ed esibirsi come DJ in diversi locali, coniando il nome d’arte Ema Stokholma con cui oggi adesso tutti la conosciamo.

Ema Stokholma, da DJ a conduttrice: il successo in radio e tv

Ema Stokholma raggiunge il debutto televisivo nel 2013, anno in cui viene ingaggiata alla conduzione dell’aftershow degli MTV Italian Awards e partecipando con Andrea Delogu, divenuta negli anni una delle sue più care colleghe e amiche, al programma di Rai 2 Aggratis!. Un’altra importante svolta in carriera arriva nel 2015, quando inizia a lavorare per Rai Radio 2 come conduttrice radio assieme a Gino Castaldo in Back2Back; sull’emittente ha ottenuto un grande successo negli ultimi anni, conducendo nel 2018 la diretta del Festival di Sanremo e dal 2022 il programma Radio 2 Happy Family con i Gemelli di Guidonia.

In televisione, invece, ha partecipato a diversi programmi; nel 2017 è stata vincitrice di Pechino Express, nel 2020 viene incaricata della conduzione del PrimaFestival su Rai 1 con Gigi e Ross, arricchendo così le sue esperienze legate a Sanremo, mentre nel 2022 viene ingaggiata da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle. Ema Stokholma ha inoltre scritto un libro, un’autobiografia intima e profonda intitolata Per il mio bene e pubblicata nel 2020, in cui ha racchiuso il racconto della sua dolorosa infanzia.