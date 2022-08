Don Alberto Ravagnani al GF Vip 7?/ “Se andassi vincerei a mani basse”, e su Fedez…

Don Alberto Ravagnani pronto a varcare la porta rossa del GF Vip? La rivelazione

Alberto Ravagnani vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il prete di Busto Arsizio conta numeri da capogiro: 140mila fedelissimi su Instagram, 142mila su YouTube e 92mila su Tik Tok. Don Alberto è molto impegnato con la vita parrocchiale e continua a ispirare i ragazzi raccontando la quotidianità in orario e la propria storia. Intercettato dal Settimanale Nuovo, Alberto Ravagnani ha rivelato di essere stato in contatto con la produzione del Grande Fratello Vip e scherzando ha dichiarato: “Se ci andassi vincerei di sicuro”.

Alberto vantava un’amicizia stretta con Fedez ma poi la loro relazione d’amicizia si è interrotta. Ancora oggi Alberto non sa spiegarsi il motivo e dice: “Un giorno mi ha bloccato. Mi ha accusato di averlo tartassato di messaggi ma non è vero”, ha dichiarato il sacerdote. Secondo Ravagnani, Fedez lo avrebbe bloccato per evitare di tenere contatti con lui: “Ha deciso di tenere la porta chiusa per non avere contatti con me”, ha spiegato. Proprio lo scorso maggio, tra Fedez e Ravagnani c’era stato un botta e risposta sui social. Fedez aveva deciso di bloccare Ravagnani per i troppi messaggi ricevuti e il prete aveva parlato di censura. Fedez però aveva prontamente replicato: “Trovo bizzarro accusare di censura una persona che ti ha dato tanto spazio. Mi asciugavi un pochino, ma polemica finita”.

Don Alberto Ravagnani e Fedez, cosa è successo tra loro?

La rottura tra Fedez e Alberto Ravagnani si sarebbe verificata per alcuni commenti fatti dal sacerdote sull’intervento del cantante al concertone del Primo Maggio in merito al ddl Zan. Fedez non ha mai nascosto la sua posizione pro Ddl Zan ma Ravagnani non sembra aver accolto bene il suo discorso. Alberto Ravagnani aveva poi tentato di difendersi dichiarando: “Nelle sue storie Fedez dice che l’ho tartassato di messaggi, ma l’ultimo che gli ho inviato è di un mese fa. Mi spiace che il dialogo si sia interrotto, oltretutto con una persona così aperta di mente come Federico. Ho usato impropriamente la parola censura e mi scuso, ma mi sono sentito censurato perché non posso avere un dialogo. Liberissimo di farlo, ma così manca la possibilità di un confronto”.

Dopo la polemica, Fedez rivolgendosi al sacerdote aveva detto: “Se ti fosse interessato così tanto avresti potuto chiamarmi. Hai il mio numero e ti ho sempre risposto”. Il cantante aveva proseguito raccontando come don Alberto l’avesse “tempestato ultimamente di messaggi, alcuni dei quali ho ritenuto un po’ offensivi”.











