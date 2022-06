Don Alberto Ravagnani, polemica sui Pinguini Tattici Nucleari per frase sulla Bibbia/ “Colpo al cuore!”

Don Alberto Ravagnani e la critica ai Pinguini Tattici Nucleari per la frase sulla Bibbia

Don Alberto Ravagnani, il giovane e seguitissimo prete influencer e youtuber, ha usato il suo profilo Instagram per lanciare una proposta ai Pinguini Tattici Nucleari. Tutto nasce da una frase della loro nuova canzone, Giovani Wannabe, che parla della Bibbia e che ha fatto storcere il naso a Don Alberto e non solo.

“A un certo punto dice: ‘Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia’. Un colpo al cuore! – spiega infatti v in una serie di stories postate su Instagram. E continua – Io dovrò cantare la vostra canzone questa estate, come posso dire ‘Dimentica la Bibbia’? Ma anche i miei ragazzi e tutti i ragazzi cristiani, come possono cantare la vostra canzone? È un problema! Come faccio quando vorrò metterla in macchina o in oratorio? O quando verrò con i ragazzi a un vostro concerto? È un problema, possiamo parlarne?”

Don Alberto Ravagnani e le proposte per la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

È a questo punto che Don Alberto Ravagnani lancia una serie di proposte, anche scherzose, ai Pinguini Tattici Nucleari, una band che lui dice di amare molto. “Sicuramente non sarò l’unico ad avervelo detto ma provo a farmi portavoce dell’istanza di tanti”, dichiara. Così avanza la prima proposta, ovvero quella di cambiare il testo della canzone “Non credo si possa, vero?”

Così, tra il serio e il giocoso, chiede: “Magari potreste autorizzare i fan a cantare quel versetto con altre parole che ci suggerite voi, oppure potreste scrivere una canzone sulla Bibbia in cui si racconta una storia della Bibbia piena si senso, scherzo!” La conclusione è, tuttavia, più che pacifica nei confronti della celebre band: “Volevo solo dirvi che la canzone spacca, ma quel passaggio spacca la coscienza mia e di tante altre persone. Comunque ci vediamo al vostro concerto, magari sarò con un mega cartellone sulla Bibbia”.

