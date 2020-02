DON MATTEO 12/ Anticipazioni 20 febbraio: il prete accusato di omicidio!

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 5, “NON UCCIDERE” – Secondo le anticipazioni nel prossimo episodio di Don Matteo 12 Spoleto è in festa: il Papa sta per raggiungere la cittadina e le forze dell’ordine si dovranno attivare in fretta per accoglierlo al meglio. Intanto continueremo a seguire la vicenda amorosa fra Marco e Anna. Quest’ultima ha scelto di allontanarsi di nuovo dal Pm: non riesce proprio a perdonarlo. Soprattutto perchè sa quanto sarebbe potuto essere un buon padre. Dopo aver pianto fra le braccia di Sergio, Anna decide di presentarsi alle nozze della sorella in compagnia del padre di Ines. Sottolineando che tra l’altro si tratta del suo fidanzato. Cecchini ascolterà la conversazione e concluderà che in realtà il Capitano sta parlando di Nardi, innescando così una nuova serie di equivoci. Il caso dellapuntata riguarda invece una donna ucraina di nome Nata, coinvolta in un incidente stradale. Il mistero prenderà una piega inaspettata quando l’autista verrà identificato: si tratta davvero di Don Matteo?

DON MATTEO 12, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 20 febbraio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Non uccidere“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: Natalina (Nathalie Guetta) è preoccupata: qualcuno la sta seguendo. Don Matteo (Terence Hill) invece battezza Elvira, una giovane donna che sta per sposarsi con Valerio e con un padre ostile verso i sacramenti. Quella notte, un uomo entra di nascosto nella camera di Natalina e si scontra con Pippo (Francesco Scali), che cerca di fermarlo. Quando Anna (Maria Chiara Giannetta) scopre che Cecchini (Nino Frassica) le ha inviato fiori e cioccolatini a nome di Marco (Maurizio Lastrico), va su tutte le furie. Romeo (Domenico Pinelli) invece va a prendere Assuntina (Simona Di Bella) alla fermatra dell’autobus e scopre che è incinta. Poco dopo, Anna viene informata che il padre di Elvira è stato ucciso. Jordi (Pasquale Di Nuzzo) invece si prepara a tornare a scuola, ma il padre teme che si droghi e si faccia di nuovo del male. Nelle ore successive, lo sconosciuto entra di nuovo in canonica e rivela di essere il padre di Natalina. Elisa (Pamela Villoresi) invece parla con Assuntina: ha capito che è in stato interessante.

Nello stesso momento, Marco scopre che Anna si trova in compagnia di Sergio (Dario Aita). Il Capitano infatti gli affida il suo Maggiolino da restaurare. Mentre Cecchini sviene alla notizia della figlia incinta, Natalina reagisce male quando scopre chi è Manlio. Quest’ultimo viene associato intanto al caso di omicidio, a causa di alcuni peli di uno strano animale trovati sulla scena del crimine. Prima di essere arrestato, Manlio racconta a Natalina la verità sulle sue origini: la madre era nobile e la famiglia si era opposta alla loro unione. I due però hanno avuto due figli e quando il fratello di Natalina si è ammalato, la madre è stata travolta dal fango mentre cercava un medico. Quando Cecchini scopre che il futuro nipote non è di Romeo ma di un francese di nome Vincent, cerca di convincere l’appuntato a riconquistare Assuntina. In seguito, Manlio fa firmare a Natalina una delega bancaria per rubarle tutti i soldi. Don Matteo però scopre tutto e mentre l’uomo viene arrestato, accompagna Natalina dalla madre, ancora in vita, per un ultimo saluto. Intanto, Assuntina partorisce mente Vincent si dà alla fuga. Il ragazzo però cambia idea e torna indietro in tempo. Grazie al consiglio del parroco, Sofia (Mariasole Pollio) decide di raccontare quasi tutta la verità ai genitori di Jordi per convincerli che non è un drogato. Quando Elvira confessa l’omicidio del padre, il prete di Spoleto intuisce che la sua confessione è fasulla. La donna infatti ha ammesso il reato solo per coprire Valerio, che confessa tutto a Don Matteo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA