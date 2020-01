DON MATTEO 12/ Anticipazioni 23 gennaio: il Capitano Tommasi torna in città!

DON MATTEO 12, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo “Ricordati di santificare le feste“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Anna (Maria Chiara Giannetta) butta fuori di casa Marco (Maurizio Lastrico), che viene ospitato a casa di Cecchini (Nino Frassica). Il Maresciallo consiglia al PM di rivolgersi alla Madonna per ottenere la grazia ed una speranza di ritornare con il Capitano: arrivati al sito di culto, scoprono però che Cocozza ha intenzione di trasformare il posto di un’attività commerciale e di distruggere la statua della Madonna dei Disperati. Nel frattempo, Don Matteo raggiunge il cimitero e trova un uomo ferito con un colpo d’arma da fuoco: si tratta di Sergio, un ragazzo che la sera prima aveva salvato Anna durante un’aggressione. In seguito, Sergio sottolinea di non ricordare nulla di quanto accaduto, mentre Cecchini non lo vede di buon occhio, visto che è stato appena rilasciato dal carcere dopo aver ucciso il nipotino.

A Don Matteo 12 sulla scena del crimine, don Matteo invece trova un indirizzo che lo porta fino ad una casa in cui vivono una donna anziana e la nipotina di sei anni. Ines si occupa della nonna per via della sua demenza senile e il prete decide di portarla in canonica. Conclude anche che Sergio potrebbe essere il padre della piccola, ma il ragazzo nega. Quella sera, Sofia (Mariasole Pollio) va alla festa di compleanno del suo fidanzato, che finisce per fare uno scherzo di dubbio gusto a Jordi. Il ragazzo infatti beve un bicchiere di alcool non sapendo che ci sia dentro anche la droga e poi finisce fuori strada. Al suo risveglio, i medici lo informano di avergli dovuto tagliare una delle gambe. In quel momento, Sofia è presente ed è disperata: si sente in colpa per quanto accaduto. Il fidanzato però le impone di non dire nulla. A Spoleto, don Matteo incontra i familiari di Sergio, ancora in lutto per la perdita del figlioletto. Realizza però che gli Spada hanno anche un secondo figlio, Stefano, affidato alle cure dello zio Egidio. Quando quest’ultimo viene ucciso nella gioielleria, il primo sospettato diventa proprio Sergio. Anna però è sicura che sia innocente, mentre Nardi lo fa arrestare. Intanto, il PM ruba con Cecchini e Pippo la statua della Madonna, ma Cocozza è sospettoso. Nel tentativo di nasconderla, la statua si rompe e Cocozza finisce in ospedale per un infarto. Don Matteo scopre così che aveva intenzione di distruggere il monumento perchè incolpa la Madonna di non aver salvato sua moglie. Anche Anna ha un’intuizione sul nuovo caso: Sergio è stato aggredito da Stefano, il nipote, che si voleva vendicare per la morte del fratello. Intanto, la sorella Serena confessa a Don Matteo di aver appena ricordato quanto accaduto quel giorno di diversi anni fa: è stata lei, per un errore, ad uccidere il suo stesso figlio. Alla fine del caso, Nardi acquista l’abito da sposa di Anna in segreto.

ANTICIPAZIONI DON MATTEO PUNTATA DEL 23 GENNAIO 2020

EPISODIO 3, “RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE” – Tempo di ritorni a Don Matteo 12: a distanza di qualche anno dal suo addio, Simone Montedoro è pronto a rivestire di nuovo i panni del Capitano Tommasi. A causa di una botta in testa, l’ufficiale non sembra ricordare più nulla degli ultimi anni. Non ricorda infatti di essersi sposato con Lia e di aver avuto un figlio, ma è convinto di essere ancora fidanzato con Bianca. Per una serie di coincidenze, anche la PM raggiunge Spoleto e il caso si complica. Soprattutto perchè Cecchini ha tutte le intenzioni di aiutare l’amico e diventa così accondiscendente ad ogni suo falso ricordo. Anche Bianca si ritroverà a dover mentire per il bene di Tommasi, mentre Lia sarà costretta a guardare tutto da lontano. Finchè non rivelerà al Maresciallo che in realtà il suo matrimonio con il Capitano non sta andando poi a gonfie vele.



