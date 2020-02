DON MATTEO 12/ Anticipazioni 27 febbraio: Anna bacia Sergio!

DON MATTEO 12, DOVE SIAMO RIMASTI

Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, un nuovo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo “Non commettere atti impuri”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Cecchini (Nino Frassica) compra un maiale per aiutare un amico in difficoltà, mentre don Matteo (Terence Hill) scrive al Papa per chiedere che preghi con loro: il padre del piccolo Jacopo è in coma da tanto tempo. Nel frattempo, Anna (Maria Chiara Giannetta) riceve la visita della cugina che sta per sposarsi. Per una serie di equivoci, la ragazza finisce per credere che il Capitano abbia una relazione con Sergio (Dario Aita). Quella sera, il prete investe una ragazza che finisce in ospedale priva di coscienza. Si scopre poi che è stata aggredita da qualcuno e visto che Nardi (Maurizio Lastrico) ha l’influenza, il caso viene gestito da Sara.

Intanto, Jordi (Pasquale Di Nuzzo) ha delle difficoltà a gestire la gamba nuova. Sofia (Maria Sole Pollio) continua a sostenerlo, ma mente ancora quando il ragazzo le chiede della droga portata alla festa. Mentre le indagini dei Carabinieri si concentrano sulla pista ucraina, don Matteo sorprende la dottoressa Montella nella stanza della ragazza. Intuisce così che possa conoscerla. Più tardi, il Papa risponde alla letterina di Jacopo: raggiungerà Spoleto per pregare con tutti i fedeli. Cecchini invece travisa le parole del Capitano e riferisce a Nardi che Anna lo ha perdonato, visto che andrà alle nozze della cugina con il suo fidanzato. Grazie ad alcuni dettagli, la Montella viene arrestata per via della sua presenza sulla scena del crimine. La dottoressa confessa tutto: Nada la ricattava, ma afferma di non averla investita. Don Matteo continua ad indagare per conto suo e scopre che Nada aveva una relazione con il titolare di un’azienda dolciaria. Quando Cecchini scopre di essersi sbagliato, fa di tutto per evitare che Nardi scopra che Anna ha un legame con Pietro. Il Capitano invece organizza una cena con la cugina, il suo fidanzato e Pietro. I due concordano tutto quello che il padre di Ines dovrà dire, mentre il Maresciallo cerca di depistare Nardi. Il PM però si trova di fronte ad Anna che, ubriaca, viene accompagnata a casa da Sergio. Mentre Ines ‘ruba’ il maialino di Cecchini per evitare che diventi delle salsicce, Anna arresta Sacchi, l’ex datore di lavoro di Nada. L’uomo rivela poi al prete di essersi invaghito della ragazza e che i suoi figli, sicuri che non fosse sincera, l’hanno buttata fuori di casa. Si scopre che in realtà Nada era innamorata del figlio di Sacchi, che l’ha colpita credendo che lo volesse fregare. La ragazza però ha venduto prima il figlio ad una rete di trafficanti in contatto con la Montella, che decide di confessare tutto. Risolto il caso, Spoleto si riunisce per accogliere il Papa: don Matteo trasmette un discorso del Pontefice, rivelando che in realtà ha già fatto visita a Jacopo la notte precedente e che è già partito.

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI DEL 27 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 6, “NON COMMETTERE ATTI IMPURI” – Questa volta tocca ai The Jackal rivestire il ruolo di guest star. Il noto gruppo comico napoletano sarà un sostegno per Cecchini, deciso a lasciare l’Arma dopo una recente delusione. Il Maresciallo infatti non è stato promosso come aveva sperato e decide di diventare influencer. Intanto, Sergio ha ormai tutte le intenzioni di riallacciare il suo rapporto con la piccola Ines. Proprio come gli ha suggerito Anna nella puntata precedente. Intanto il Capitano guiderà le indagini su un caso che riguarda da vicino Sara, il PM con cui Nardi l’ha tradita e che ha provocato la loro rottura. Marco deciderà di stare vicino alla Santonastasi in attesa che il mistero venga chiarito e si allontanerà ancora di più da Anna, che invece sarà protagonista di un bacio inaspettato con Sergio.



