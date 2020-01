DON MATTEO 12/ Anticipazioni 30 gennaio: bebè in arrivo in casa Cecchini!

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI DEL 30 GENNAIO 2020

EPISODIO 4, “ONORA IL PADRE E LA MADRE” – Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 30 gennaio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “Onora il padre e la madre”. Anna e Marco sembrano non riuscire a riportare in vita il loro legame, anche se entrambi provano verso l’altro un enorme affetto. Quanto accaduto in passato sembra influenzare ancora in modo negativo il Capitano. In tutto questo, Anna si avvicina ancora di più a Sergio. Gli ha permesso di trovare un lavoro e rimanere a Spoleto, anche per occuparsi della piccola Ines. Quest’ultima poi ha ottenuto che Nardi sia il suo tutore, così il cerchio si stringe ancora di più. Intanto, Natalina scopre che qualcuno la sta seguendo e va nel pallone: di chi si tratta? Di Manlio, il padre biologico che non ha mai conosciuto in tutta la sua vita. Nonostante le iniziali diffidenze, i due iniziano a diventare sempre più affiatati. Solo che Don Matteo crede che ci sia sotto qualcosa. Anche per Cecchini ci sono delle novità: la figlia Assuntina è in dolce attesa.

Dove siamo arrivati la settimana scorsa con la trama di Don Matteo 12? Il Capitano Tommasi (Simone Montedoro) viene ricoverato a Spoleto dopo essere stato aggredito in un’area di servizio. Al suo risveglio, i medici scoprono che ha perso la memoria degli utili anni. Giulio infatti non ricorda di essere sposato con Lia (Nadir Caselli) e pensa di essere ancora fidanzato con Bianca (Giorgia Surina). Cecchini (Nino Frassica) decide di supportare i suoi falsi ricordi nella speranza che riacquisti presto la memoria. Contatta anche la PM, convincendola ad aiutarlo. Intanto, Laura rivela a Don Matteo (Terence Hill) che la madre Agata è malata da tempo e che non vuole curarsi. Più tardi, la ragazza finisce in coma dopo essere stata aggredita. Nardi (Maurizio Lastrico) invece ha modo di conquistare Ines, mentre Anna (Anna Maria Giannetta) viene informata che diversi motorini sono stati rubati. Il suo sospetto va subito a Sergio, che tuttavia nega di essere responsabile del reato. Dopo aver tentato diverse volte di parlare con Jordi, Sofia (Mariasole Pollio) riesce finalmente a vederlo grazie all’intervento della madre del ragazzo. Non riesce però a rimanere quando le infermiere gli tolgono le bende alla gamba.

Nel frattempo, Lia rivela a Cecchini di essere convinta che Giulio abbia un’amante da diverso tempo. Alcuni dettagli spingono il Maresciallo a credere che si tratti di Bianca, soprattutto quando la PM ammette di aver visto il Capitano negli ultimi mesi. Sa che stava indagando su alcuni mafiosi e Anna scopre che ha persino incontrato Laura: per il Capitano di Spoleto, i due casi sono connessi. Ines invece scopre che senza tutore non potrà rimanere in canonica, così chiede a Nardi di assumere questo ruolo. Quando Tommasi vede Cecchini baciare Elisa, conclude che l’amico stia mentendo alla moglie. Cecchini ne approfitta per dirgli tutta la verità: Lia è sua moglie, anche per questo non può sposare Bianca come vorrebbe. Giulio però sente di non provare alcun sentimento verso Lia. Intanto, Anna scopre che il datore di lavoro di Agata, Bernardo, riciclava denaro: l’uomo viene ucciso poco dopo. Sofia invece riesce a farsi coraggio: va da Jordi e lo aiuta a gestire le sue nuove condizioni. Dopo aver sospettato del ragazzo di Laura per la morte di Bernardo, la Caserma segue un’altra pista e scopre che l’uomo in realtà è stato ucciso dalla moglie. La donna infatti ha scoperto anni prima che il marito aveva violentato Laura quando era giovanissima, così si era offerta di pagarle i conti negli ultimi anni. Bernardo invece è morto durante una lite: la moglie voleva denunciarlo. Seguendo il consiglio di Don Matteo, Giulio conclude alla fine di voler stare con Lia, anche se non ricorda proprio tutto del loro matrimonio.



