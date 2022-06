Don Matteo 12, anticipazioni puntata 16 e 23 giugno/ Il ritorno di Giulio Tommasi

Don Matteo 12, anticipazioni puntata 23 giugno

Raiuno continua a dedicare la prima serata del giovedì alle repliche di Don Matteo 12. Nella puntata in onda giovedì 23 giugno intitolata “Onora il padre e la madre“, Natalina si reca in caserma per denunciare la presenza di un uomo che la segue da giorni. Dell’uomo, tuttavia, si sono perse le tracce, ma improvvisamente l’uomo si presenta come il padre di Natalina. Nel frattempo, i carabinieri, ma anche don Matteo, si ritrovano ad indagare sulla morte del notaio De Cumis, padre di Elvira, una parrocchiana di Don Matteo in procinto di sposarsi con Valerio, ritrovato senza vita nel suo studio. Per il maresciallo Cecchini è, inoltre, in arrivo una sorpresa. La figlia Assuntina torna da Parigi con un dolce segreto. La ragazza è incinta e, con l’Appuntato Zappavigna non sa come dare la notizia al Maresciallo Cecchini,

Anna, invece, trascorre sempre più tempo con Sergio. Tra i due il feeling è evidente e il rapporto sta diventando sempre più stretto. La cosa non sfugge all’occhio attento di Marco che non riesce a nascondere la propria gelosia. Una sera, tra Anna e Marco scoppia l’ennesima discussione e, subito dopo, a casa della Olivieri, arriva Sergio che la sorprende in lacrime.

Don Matteo 12, anticipazioni puntata 16 giugno

Nella puntata di Don Matteo 12 in onda oggi, giovedì 16 giugno, dal titolo “Ricordati di santificare le feste”, a Spoleto, torna il capitano Giulio Tommasi che viene accolto con grande gioia non solo dai cittadini, ma soprattutto dal maresciallo Cecchini. Il capitano Tommasi arriva a Spoleto insieme a Lia e al piccolo Antonio. A causa di un colpo, Giulio si risveglia in ospedale dove è convinto di essere ancora fidanzato con Bianca e di essere il capitano della caserma di Spoleto. Giulio, così, torna alla sua vecchia vita e si ritrova coinvolto nelle indagini sul caso di Lara, una ragazza incinta ritrovata priva di sensi. Anna, nel frattempo, è sempre più interessata a Sergio il quale, tuttavia, la respinge.

La piccola Ines, sempre più affezionata a Marco, gli chiede di essere il suo tutore legale. Anna, invece, prova a convincere Sergio ad abbandonare la sua vecchia vita cominciando a condurre una vita più regolare. Sergio, dopo aver ripensato alle parole della Olivieri, decide così di farle una sorpresa.

Don Matteo 12, cosa è successo nel precedente episodio?

Nell’episodio trasmesso la scorsa settimana dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano”, Anna, dopo essere stata aggredita da due uomini che hanno provato a rapinarla, ha conosciuto Sergio che è riuscito a salvarla. Anna, durante le indagini di un caso, scopre che Sergio ha trascorso gli ultimi anni in carcere per la morte del nipote, il figlio della sorella. Don Matteo, nel frattempo, ha portato in canonica la piccola Ines e, grazie ad una foto, ha scoperto che la bambina è la figlia di Sergio.

Marco, invece, dopo il mancato matrimonio con Anna, ha trovato ospitalità dal maresciallo Cecchini che sta provando ad aiutarlo a riconquistare il cuore e la fiducia della Olivieri. Anna, inoltre, insieme a Don Matteo, ha scoperto che, in realtà, Sergio ha trascorso gli ultimi anni in carcere da innocente. Ad uccidere il nipote era stata la sorella, Sabina che, per lo shock, aveva dimenticato tutto. La verità ha così portato Anna ad avvicinarsi sempre di più a Sergio.











