Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 17 maggio: proposta inaspettata per Anna

Don Matteo 13, ascolti e prossimi appuntamenti

Questa sera, martedì 17 maggio, torna su Rai 1 la fiction Don Matteo 13 con il settimo episodio dal titolo “Le colpe degli altri”. Dopo la pausa di settimana scorsa, dovuta alla messa in onda dell’Eurovision Song Contest 2022, questa settimana ci sarà un doppio appuntamento con la fortunata serie ambientata a Spoleto: stasera, martedì 17 maggio, e giovedì 19 maggio. Il pubblico di Rai 1 sembra aver accolto in modo positivo il cambio di protagonista, da Terence Hill a Raoul Bova, da Don Matteo a Don Massimo: le prime due puntate con il nuovo parroco hanno totalizzato più di 6 milioni di telespettatori con uno share superiore al 31%. Ricordiamo che la tredicesima stagione di Don Matteo è composta da 10 episodi e il finale è in programma per giovedì 26 maggio (anche settimana prossima è previsto il doppio appuntamento con la fiction).

Don Matteo, dove siamo rimasti

Nella sesta puntata di Don Matteo 13 dal titolo “L’innocente” Don Massimo fa fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto: in città viene organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è assalito assalito dai dubbi, anche a causa di una indagine in cui viene coinvolto. Don Massimo si confida con il Vescovo, suo amico e mentore. Federico è fiducioso che tra lui e Greta passo nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, ma la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Intanto il maresciallo Cecchini capisce che Valentina sta uscendo con un uomo più grande di lei. Il Carabiniere non sa ce si tratta de Marco e decide di scoprire chi è il misterioso fidanzato della figlia di Ancheschi. Marco e Valentina cercando di nascondere la loro relazione e anche Anna, nonostante sia ancora innamorata del PM, si trova a mentire per reggergli il gioco.

Don Matteo 13, anticipazioni episodio “Le colpe degli altri”

Nel settimo episodi di Don Matteo 13 dal titolo “Le colpe degli altri”, in onda martedì 17 maggio su Rai 1, la relazione di Marco e Valentina non è più un segreto. La ragazza è felice di organizzare uscite con il suo fidanzato, ma la differenza di età comincia a farsi sentire: Marco cerca di non farlo vedere a Valentina, ma fa fatica a sostenere i suoi ritmi. Il PM si confida con Anna, che potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Il Colonnello Lucio Valente torna nuovamente a Spoleto con una proposta inaspettata per Anna, che potrebbe cambiare la sua vita. Federico e Greta sembrano finalmente felici, mentre il maresciallo Cecchini si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri, tanto da chiedere a Don Massimo un esorcismo….

Mentre la differenza di età tra Valentina e Marco comincia a farsi sentire, Cecchini è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri! 🍀 😂

Mentre la differenza di età tra Valentina e Marco comincia a farsi sentire, Cecchini è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri! 🍀 😂

"Le colpe degli altri" ci aspetta domani sera su Rai1 ed in streaming su RaiPlay: martedì e giovedì in compagnia di #DonMatteo13! 🙏🏻💙













