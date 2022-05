Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 19 maggio: torna Anceschi, Marzullo a Spoleto

Don Matteo 13, gli ascolti delle nuove puntate

Questa sera, giovedì 19 maggio, va in onda su Rai 1 l’ottava puntata di “Don Matteo 13”. Secondo appuntamento settimanale con la fiction dopo la puntata in onda di martedì, e anche settimana prossima è previsto un doppio appuntamento con gli ultimi due episodi della tredicesima stagione, il nono e il decimo: martedì 24 e giovedì 26 maggio. Nella serata di martedì 17 maggio 2022, la settimana puntata di “Don Matteo 13” ha conquistato 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share, confermandosi leader della prima serata. “Voglio fare un applauso a Raoul. Che sta rendendo il personaggio di DM intrigante e coinvolgente. Gira e rigira Don Matteo viene sempre nominato. Ma io la sua mancanza non la sento. Come ripeto da tempo Raul è promosso a pieni voti e se dovesse esserci il 14 lo quoto”, ha scritto un utente su Twitter, promuovendo a pieni voti la new entry Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata di Don Matteo 13

Nella scorsa puntata di “Don Matteo 13”, dal titolo “Le colpe degli altri” Marco e Valentina stanno insieme e la loro relazione è ormai ufficiale. La figlia di Anceschi è sempre pronta a organizzare serate a Spoleto, ma il PM regge a fatica il ritmo della giovane fidanzata ed è già in crisi. Anna prova ad aiutare Nardi, nonostante sia ancora innamorata di lui, ma una nuova visita del Colonnello Valente potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola tra i due ex fidanzati. Marco si rivela geloso della possibile relazione tra i due carabinieri. Intanto, il maresciallo Cecchini è convinto di portare sfortuna a tutti, Don Massimo riesce a farlo uscire da una crisi immaginaria. Federico e Greta sembrano essere finalmente al settimo cielo: quanto durerà la loro felicità?

Maria Chiara Giannetta in “Don Matteo 13”: lieto fine per Anna e Marco?

Maria Chiara Giannetta è una delle interpreti più apprezzate del momento. Dopo il successo di “Blanca”, e la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, l’attrice pugliese è tornata a vestire la divisa di Anna Olivieri nella tredicesima stagione di “Don Matteo”: “Ogni volta è tornare alla mia seconda famiglia. Siamo un gruppo coeso, ci divertiamo e ci sorprendiamo per le piccole cose. “Don Matteo” è sempre una garanzia”, ha detto Giannetta al Radio Corriere Tv. In molti sono curiosi di sapere se tra Anna e Marco (Maurizio Lastrico) ci sarà il tanto atteso lieto fine: “Sta prendendo delle decisioni che io non prenderei mai ma… non posso andare oltre per non spoilerare troppo”. Infine ha ricordato gli anni sul set insieme a Terence Hill “una persona di poche parole. A insegnare sono state l’atmosfera serena che ha saputo creare sul set, la sua professionalità, la capacità di trasmetterci l’unicità di ogni istante”.

Don Matteo 13, anticipazioni ottava puntata “Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?”

Ecco le anticipazioni dell’ottava puntata di “Don Matteo 13” dal titolo marzulliano “Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?”. Caterina, la madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio. La donna continua a dichiararsi innocente, ma un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima. Federico non crede all’innocenza della madre, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale: rimasta incinta giovanissima Caterina ha abbandonato più volte il figlio, cresciuto senza un padre e con una madre succube della droga. Don Massimo, invece, decide di scavare nel passato di Caterina alla ricerca della verità. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi, venuto per salutare Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato: ma non sarà contento di scoprire che si tratta di Marco, molto più grande di sua figlia! Intanto Natalina riceve una notizia sorprendente: Gigi Marzullo, suo idolo televisivo, verrà in canonica a intervistarla!

