Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Anna dimentica Sergio, Marco…

Don Matteo 13, seconda puntata 7 aprile

Questa sera, giovedì 7 aprile, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con Don Matteo 13, la storica fiction con Terence Hill e Nino Frassica. Settimana scorsa, giovedì 31 marzo, il debutto della nuova stagione ha registrato 6.541.000 telespettatori con share del 29.9%, confermando il grande successo del prete investigatore. In “Don Matteo 13” abbiamo ritrovato i principali protagonisti da Don Matteo al Maresciallo Cecchini, dalla Capitana Anna Olivieri al PM Marco Tardi. Guest star della puntata Flavio Insinna nei panni del colonnello Flavio Anceschi. Valentina, figlia di Anceschi, è una delle new entry della tredicesima stagione: la ragazza è stata bocciata all’esame per diventare PM e ha deciso di restare a Spoleto. Ma ecco le anticipazioni della seconda puntata dal titolo “Amore e rabbia”

Don Matteo 13, anticipazioni episodio “Amore e rabbia”

Nel secondo episodi di Don Matteo 13 dal titolo “Amore e rabbia” a Spoleto viene ucciso un avvocato. L’omicidio sembra essere legato a un adolescente di nome Federico (Mattia Teruzzi), che si imbatte casualmente in don Matteo mentre sta scappando dalla casa della vittima. Il ragazzo è scorbutico e abbiscio, ma don Matteo riesce ad instaurare un rapporto con lui e decide di investigare per scoprire la verità sulla morte dell’avvocato. Nel frattempo, Valentina (Emma Valenti) muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una sincera amicizia con il PM Nardi. Anna intanto cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le sue azioni e chiede a Marco di stare vicino alla Capitana. La loro amicizia si trasformerà in qualcosa di più?

