Don Matteo 13: disavventura in aeroporto per Maurizio Lastrico/ “Rispedito indietro…”

Don Matteo 13, disavventura per l’attore Maurizio Lastrico

Don Matteo 13 torna in onda questa sera, su Raiuno, con una puntata imperdibile che segnerà la fine dell’era Terence Hill nei panni del sacerdote più famoso della televisione italiana. Nelle ultime stagioni, a contribuire al successo dell’amatissima fiction, è stato anche Maurizio Lastrico che interpreta il pm Marco Nardi che avrebbe dovuto sposare Anna Olivieri interpretata da Maria Chiara Giannetta. Simpatico e ironico, Maurizio Lastrico ha conquistato tutto il pubblico di Raiuno che los egue con affetto anche su Instagram.

Big Show 3, Enrico Papi/ Diretta 4a puntata: Le comiche tra il conduttore e Scintilla

Proprio sul famoso social network, l’attore si è lasciato andare ad uno sfogo dopo essere stato fermato in aereoporto. Attraverso una serie di video pubblicati tra le storie del suo profilo, come fa sapere il portale La nostra tv, l’attore ha raccontato di essersi recato all’aeroporto di Genova per raggiungere Roma dove era atteso da un impegno di lavoro. Qualcosa, però, è andata storta.

PECHINO EXPRESS 2022, 7A PUNTATA/ Eliminati, diretta: a caccia di spezie

Maurizio Lastrico bloccato in aeroporto: ecco cos’è successo

A causa di un problema relativo ai documenti, Maurizio Lastrico è stato bloccato e rispedito indietro al gate. “Ragazzi iniziamo alla grande. Sono andato in aeroporto e non ho trovato il documento. Al gate mi hanno rispedito indietro”, ha raccontato l’attore. Non trovando il documento, l’attore ha dovuto attivarsi per denunciare la perdita del documento in questione. “Pazienza, dovevo partire con una bella denuncia di documenti”, ha aggiunto.

Nonostante tutto, però, l’attore non ha perso l’ironia e il sorriso e ai fan ha ricordato l’imperdibile appuntamento con Don Matteo invitando tutti a seguire numerosi la nuova puntata. “Stasera appuntamento imperdibile con l’ultima puntata con Terence Hill”, ha concluso.

Don Matteo 13/ Anticipazioni 21 aprile e diretta: l'ultima di Terence Hill

© RIPRODUZIONE RISERVATA