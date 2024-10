Anticipazioni Don Matteo 14, puntata del 31 ottobre 2024: Pippo sconvolge la vita del Capitano Diego Martini

È tutto pronto per la terza puntata di Don Matteo 14 che andrà in onda questa sera sempre su Rai1 e sempre a partire dalle 21.30 circa. L’episodio si intitola Giustizia sarà fatta e vedrà il nuovo Capitano dei Carabinieri Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) ambientarsi con difficoltà a Spoleto perché sarà al centro di imprevisti surreali che lo faranno finire suo malgrado protagonista dei pettegolezzi del paese mentre il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) osserverà divertito. Don Massimo (Raoul Bova), invece, sarà alle prese con il difficile rapporto con la sorellastra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) accusata di truffa.

Dalle anticipazioni Don Matteo 14 della puntata di oggi scopre che il nuovo Capitano andrà a trasferirsi in una nuova casa proprio accanto al Maresciallo Cecchino. Tuttavia una vasta macchia di umidità nel bagno creerà scompiglio ed a complicare le cose ci si metterà anche Pippo Francesco Scali che griderà al miracolo nella casa del Capitano Martini. Secondo il sacrestano la macchia non è altro che la manifestazione miracolosa di San Ponziano. La notizia si diffonderà rapidamente attirando parrocchiani e sfociando in reazioni surreali e divertenti mentre Cecchini non perderà occasione di stuzzicare il nuovo Capitano. Il maresciallo, però, sarà alle prese anche con altre questioni private, dovrà fare i conti con l’arrivo della nipote Martina Tommasi, figlia dell’ex Capitano di Spoleto Giulio Tommasi. La giovane ormai 16enne non è più la bambina allegra e vivace che ricorda il nonno ma un’adolescente scontrosa e chiusa, riuscirà Cecchini a riconquistare la sua fiducia?

Don Matteo 14, anticipazioni puntata di questa sera: Cecchini aiuta il Capitano a riconquistare la PM

Le anticipazioni Don Matteo 14 del 31 ottobre 2024 svelano anche che il rapporto tra il Maresciallo Cecchini e il Capitano Martini migliorerà. I due sono uno l’esatto opposto dell’altro, il primo è buffo, aperto e alla mano mentre il secondo è estremamente rigido e attento alle regole ed ai protocolli. Nel tentativo di conquistare la sua fiducia, Cecchini aiuterà Diego a riconquistare la sua ex fidanzata, la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) spronandolo ad abbassare le sue difese emotive e dimostrarsi più aperto, ma i risultati non saranno esattamente quelli sperati.

Spazio avranno al centro delle trame, poi, le vicende di Don Massimo turbato dagli atteggiamenti della sorellastra Giulia. Il maresciallo, infatti, gli rivelerà che si sospetta che possa truffare un’anziana approfittandosi della sua fiducia. Il prete di Spoleto quindi sarà combattuto tra la voglia ed il desiderio di ricucire il legame con la sorellastra con cui non parlava da anni ed il suo turbamento per il fatto che possa essere una truffatrice a danno dei parrocchiani che proprio in lui ripongono fiducia. Per fortuna a rallegrare Don Massimo ci pensa il piccolo Bart (Francesco Buffa) diventato ormai la maschotte della parrocchia. Il prete ha deciso di portarlo in Canonica dopo l’agressione subita dal padre ed il piccolo è stato ‘adottato’ da Natalina e Pippo.

Don Matteo 14, boom di ascolti e come vederlo in diretta streaming

Svelate le anticipazioni più importanti della 3a puntata della fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica non resta che ricordare che gli ascolti di Don Matteo 14 in queste prime puntate sono stati ottimi. La prima è stata seguita da ben 4.930.000 telespettatori e uno share del 27,8% mentre a vedere la seconda sono stati 4 milioni 325 mila spettatori, share del 24,2%. La fiction ha battuto la dizi turca Endless Love ferma ad una media di circa il 15% di share. L’appuntamento con Don Matteo 14 è per questa sera alle 21.35 circa su Rai1 mentre è possibile seguire le puntate in diretta streaming su Raiplay e dopo la messa in onda saranno disponibili sulla piattaforma.