Anticipazioni Don Matteo 14 puntata del 31 ottobre 2024: Don Massimo non si fida delle sorella Giulia

Dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che entrerà nel vivo delle trame il rapporto complesso e turbolento tra Don Massimo e la sua sorellastra Giulia. I rapporti tra i due sono stati sempre difficili e si sono deteriorati ulteriormente con la morte del loro padre in seguito ad un incidente. Don Massimo ha sempre considerato la sorellastra l’unica vera colpevole della sua morte. Nella prossima puntata, in onda giovedì 31 ottobre 2024, il prete continuerà a non fidarsi di lei.

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni Don Matteo 14 rivelano che nonostante la ragazza cercherà in tutti i modi di conquistare la fiducia di Don Massimo quest’ultimo continuerà ad essere sempre più diffidente, e non è tutto perché successivamente inizierà anche a temere che la sorella sia una truffatrice e stia raggirando un’anziana parrocchiana. Non mancheranno i colpi di scena nella prossima puntata ed entrambi finiranno nei guai. L’unica che vuole concedere una seconda possibilità a Giulia è Natalina che la prenderà sotto la sua ala protettiva.

Don Matteo 14, anticipazioni prossima puntata: Pippo vede San Ponziano

E non è tutto perché le anticipazioni Don Matteo 14 della puntata di giovedì 31 ottobre 2024 rivelano anche che il Capitano Martini si traferirà in un appartamento vicino casa di Cecchini ma la parete del bagno sarà deturpata da una grandissima macchia di umidità. E la situazione precipiterà quando Pippo sarà convinto di vedere nella macchia nientemeno che San Ponziano e non mancheranno situazioni buffe e surreali.

Infine, stando a quanto riportano le anticipazioni sulla prossima puntata di Don Matteo 14, spazio avrà anche il rapporto tra il Capitano Diego Mancini e la PM Vittoria Guidi. Il primo sarà sempre più disposto a tutto pur di conquistarla mentre la PM sarà divisa tra il suo fidanzato e la sua vecchia fiamma. Riuscirà il Capitano a fare breccia nel suo cuore grazie ai consigli di Cecchini? Al centro delle trame ci sarà poi anche il rapporto tra il Maresciallo e la nipote adolescente e tra Don Massimo e l sorella Giulia. L’appuntamento con la nuova puntata è per giovedì sempre in prima serata su Rai1.

