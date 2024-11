Anticipazioni Don Matteo 14: cambio programmazione nella prossima puntata: perché va in onda di martedì

Cambio di programmazione per la fiction di successo di Rai1 con protagonista Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Gaia Messerklinger: la prossima puntata non andrà in onda come di consueto nel giovedì sera di Rai1 ma eccezionalmente martedì 12 novembre 2024 ed il motivo è presto detto, per lasciare spazio alla UEFA Nations League. Dalle anticipazioni Don Matteo 14, tuttavia, si scopre che anche la prossima sarà una puntata ricca di colpi di scena e situazioni surreali.

Andando con ordine si farà sempre più stretto il rapporto tra il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini) Quest’ultima è la sorellastra di Don Massimo e giunta a Spoleto ha già portato scompiglio. Nella prossima puntata di Don Matteo 14 il Capitano Martini, però, inizierà ad avere dubbi nei confronti della ragazza. Diego sarà convinto che stia ancora cercando di aiutare il suo ex fidanzato, attualmente detenuto in carcere dopo aver commesso una truffa e che è venuto fuori era sposato con un’altra. Il capitano cercherà in tutti i modi di far ragionare Giulia ci riuscirà o la giovane in maniera testarda e determinata continuerà per la sua strada rischiando di finire in guai seri?

Don Matteo 14, anticipazioni puntata del 12 novembre 2024: saltano le nozze di Vittoria ed Egidio

I colpi di scena non finiranno qui, stando infatti alle anticipazioni Don Matteo 14 della prossima puntata salteranno le nozze tra la PM Vittoria Guidi ed il suo fidanzato Egidio, che è impersonato dall’attore Federico Galante. Nello specifico Vittoria riceverà una spiacevole sorpresa a pochi giorni dal suo matrimonio, che diventerà certa solo poche ore prima del fatidico sì. Quando gli sposi si troveranno già in chiesa i Carabinieri faranno irruzione e interromperanno la cerimonia poco prima che il matrimonio venga celebrato per arrestare lo sposo. L’unico felice della triste situazione sarà il Capitano Diego Martini, ancora innamorato della sua ex fidanzata che non ha mai perso le speranze di riconquistarla. Spazio avranno anche le vicende surreali e divertenti del Maresciallo Cecchini e Don Massimo, che sarà messo a dura prova. Svelato cosa accadrà nella prossima puntata dell’amata e seguita fiction di Rai1 non resta che ricordare che l’appuntamento è eccezionalmente per martedì 12 novembre 2024 sempre a partire dalle 21.30 circa su Rai1.