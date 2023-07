Don Matteo 14, due protagonisti della serie andranno via/ Ecco chi li sostituirà

Don Matteo 14: via dal cast Anna Olivieri e Nardi

Don Matteo 14 tornerà molto presto ad allietare le serate del pubblico con vecchi e nuovi protagonisti, di una delle fiction più longeve di sempre. Secondo il portare di Davide Di Maggio, le avventure di Raoul Bova che ha sostituito Terence Hill riprenderanno a marzo 2024.

In molte saranno le novità legate al cast della serie, in primis due personaggi iconici lasceranno Don Matteo: si tratta di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che interpretano rispettivamente i due Carabinieri Anna Olivieri e del P.M. Marco Nardi. La storia dei due poliziotti si è esaurita in modo positivo nella scorsa stagione, e verranno sostituiti dal capitano Diego Martini e dalla P.M. Vittoria Guidi. Questo rumor si era già diffuso molti mesi fa, e troverebbe maggiore conferma. In molti, però, saranno anche i volti storici della fiction che rimarranno e accompagneranno il pubblico.

Don Matteo 14: il cast storico che ritorna nella serie

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, alcuni personaggi storici della fiction sono stati riconfermati anche nella prossima stagione di Don Matteo. In primis, l’immancabile e amatissimo Maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica.

Confermata anche la presenza di altre due volti storici della seria, Pippo e Natalina, rispettivamente Francesco Scali e Nathalie Guetta; presenti sin dalla primissima stagione. Ovviamente ci saranno anche delle new entry tra cui: Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger. Non si hanno informazioni, invece, per quanto concerne i giovani della parrocchia, Ines e Federico, che potrebbero non essere stati riconfermati. Alcune informazioni, naturalmente, devono ancora essere confermate e rivelate. Si tratta per lo più di indiscrezioni, abbastanza certe soprattutto sul cambio di alcuni personaggi della caserma.

