Don Matteo 14, due attori lasciano la serie, chi sono?/ Sgomento tra i fan che…

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico dicono addio a Don Matteo, la reazione dei fan

Dopo Terence Hill, i fan della serie Don Matteo dovranno dire addio ad altri due amatissimi attori. Si tratta di Maria Chiara Giannetta e di Maurizio Lastrico., rispettivamente il capitano Anna Olivieri e il pubblico ministero Marco Nardi. Il finale della scorsa stagione di Don Matteo si era conclusa con un bacio tra Anna e Marco. I fan erano talmente entusiasti che pensavano già ad un matrimonio in arrivo nella prossima stagione. Purtroppo invece i due attori avrebbero deciso di abbandonare a distanza di anni la serie Don Matteo. L’attrice Maria Chiara Giannetta ha infatti dichiarato al Settimanale TVMia: “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale”. Anche lo sceneggiatore Mario Ruggeri ha confermato le parole dell’attrice facendo riferimento ai prossimi impegni professionali della Giannetta. Maria Chiara sarà infatti impegnata sul set dell’altra serie di successo Blanca. Per questo motivo, l’attrice non potrebbe prendere parte alle riprese della prossima stagione di Don Matteo: “Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la realtà”, ha rivelato lo sceneggiatore.

Questo però non è l’unico addio. Anche Maurizio Lastrico ha confidato di voler abbandonare la serie di Don Matteo: “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla”.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico sono fidanzati?

Negli scorsi anni si era vociferato di una relazione tra Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. I fan erano curiosi di sapere se tra loro ci fosse un sentimento che andava oltre il rapporto di lavoro. Negli ultimi mesi era impazzato il gossip su una possibile storia d’amore che però non aveva trovato conferma. Maria Chiara Giannetta aveva infatti rivelato: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro”.

Maurizio Lastrico aveva confermato il forte legame con l’attrice, sottolineandolo però sempre collegato all’amicizia. “L’amicizia ha un suo valore, non è la sottomarca. Delle volte capita. Sono fortunato che mi sia capitato con Maria Chiara, perché ha una predisposizione verso l’arte, verso il prossimo e verso le differenze delle persone che spero sia rara e non unica”. L’abbandono di entrambi gli attori alla serie di Don Matteo potrebbe lasciare i fan attoniti soprattutto dopo l’addio di Terence Hill che per anni aveva interpretato Don Matteo. Si tratterà di un addio temporaneo o definitivo? A saperlo.











