Don Matteo 14 perché non va in onda oggi, 14 novembre 2024? Salta la puntata di questa settimana

Il giovedì sera l’appuntamento di Rai1 è fisso con Don Matteo. Il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova non ha scalfito per nulla il successo negli ascolti, l’ultima puntata infatti ha registrato una media del 22,83% di share pari a 4.040.000 telespettatori tuttavia i tanti affezionati di Don Massimo, del Maresciallo Cecchini, di Natalina e Pippo, del Capitano Martini e di degli altri abitanti di Spoleto dovranno attendere la prossima settimana per scoprire che cosa succederà a tutti i protagonisti. Don Matteo 14 perché non va in onda oggi 14 novembre 2024? Il motivo è presto detto.

Rai1 ha deciso di rivedere il suo palinsesto per lasciare spazi alla diretta della partita Belgio-Italia, per la UEFA Nations League. Gli amanti dello sport potranno quindi vedere la Nazionale di calcio in prima serata su Rai 1. Inizialmente si era deciso di trasmettere una nuova puntata della fiction con protagonista Raoul Bova e Nino Frassica martedì 12 novembre 2024 ma poi improvvisamente è stata presa un’altra decisione e la puntata di Don Matteo 14 è saltata. Quando torna in onda Don Matteo 14? Giovedì prossimo il 21 novembre 2024 sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Anticipazioni Don Matteo 14, la prossima puntata va in onda giovedì 21 novembre 2024

Don Matteo 14 oggi non va in onda per lasciare spazio alla partita della UEFA Nation League. La fiction di Rai1 ritornerà in onda giovedì 21 novembre 2024 e dalle anticipazioni sulla prossima puntata si scopre che sarà scoppiettante e ricca di colpi di scena. Innanzitutto salteranno le nozze tra la PM Vittoria Guidi ed il suo futuro sposo Eugenio, perché quest’ultimo verrà arrestato a poco prima dell’inizio delle celebrazioni sconvolgendo tutti. Tutti saranno spiazzati e tristi tranne il Capitano Martini che vedrà ancora in vita le speranze di riconquistare la donna. E poi ancora ci sarà un graditissimo ritorno: Terence Hill il ‘vero’ e storico Don Matteo, insomma anche la prossima puntata sarà imperdibile.