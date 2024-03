Don the Fuller, Boss in Incognito 2024/ Il brand che punta alla produzione di jeans 100% sostenibili

Boss in Incognito 2024, il brand Don the Fuller protagonista dell’ultima puntata

Don the Fuller è il protagonista della terza ed ultima puntata di Boss in Incognito 2024, in onda questa sera in prima serata come sempre su Rai 2. Il programma condotto da Max Giusti, in questo ultimo appuntamento, racconterà da vicino la storia di Chiara Iachini, direttrice commerciale del marchio e socia di Sedima Fashion Hub. Don the Fuller è un brand italiano che rappresenta una realtà aziendale d’eccellenza nel settore dei jeans e del denim.

La Sedima Fashion Hub, come riporta l’Ufficio Stampa Rai, dalla fine degli anni ’80 ha rivoluzionato il mercato del jeans brevettando sistemi di lavaggio, trasformazione e “invecchiamento” che sono stati poi “replicati” dai maggiori competitor globali. Malgrado questo, l’azienda ha saputo sempre rinnovarsi e oggi produce i jeans per i più importanti brand del lusso conquistando le passerelle di tutto il mondo.

Don the Fuller, la produzione di jeans 100% sostenibili e le attività svolte in azienda

Don the Fuller, come si legge sul sito ufficiale del brand, si esprime nella qualità e nel valore di capi eticamente prodotti in Italia, da una filiera produttiva cortissima e specializzata. Don the Fuller è un marchio che quotidianamente punta alla sostenibilità e si affida alla manifattura locale, prediligendo la qualità, selezionando materiali e prodotti a basso impatto ambientale e adottando trattamenti ecologici e innovativi.

Sono numerose le attività svolte nell’azienda, che verranno raccontate nella puntata di Boss in Incognito 2024 di questa sera. Si passa dalla difficile tecnica della tintura per dare colore ai jeans al “lavaggio” di capi, sino all’opera di creatività degli strappi e dei tagli per i prototipi più innovativi. Nella puntata si apprenderà anche la cura e l’arte del ricamo, oltre allo spettacolare metodo di verniciatura dei jeans. La sede di produzione di Don the Fuller si trova a Corropoli, in provincia di Teramo, in Abruzzo.

