Donald Trump riammesso su Facebook e Instagram/ “Il pubblico deve poterlo ascoltare”

Donald Trump potrà tornare su Facebook

Donald Trump, dopo due anni dall’espulsione, potrà presto tornare sui social di proprietà del gruppo Meta, ovvero Facebook e Instagram. Non è ancora chiaro quando concretamente all’ex presidente degli Stati Uniti potrà tornare a pubblicare contenuti sui social di Mark Zuckerberg, ed in una nota si fa sapere esclusivamente che avverrà nelle prossime settimane, così come non è neppure chiaro cosa abbia portato i dirigenti dei social a decidere la sua riammissione.

Solamente ad inizio mese, inoltre, le stesse dirigenze del gruppo Meta avevano deciso di allungare “a tempo indeterminato” la sospensione dell’ex presidente Donald Trump, in occasione proprio della scadenza del ban. Nella nota in cui si fa sapere che potrà tornare, inoltre, si legge che questo è stato fatto perché “il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici, così da poter fare scelte informate”. Tuttavia, come riporta il sito InsideMarketing, potrebbe essere anche dovuto a pressioni esterne, dopo la riammissione di Donald Trump dal social avversario, Twitter, avvenuta subito dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk.

Donald Trump e la lunga battaglia contro i social

Donald Trump da anni combatte una sorta di guerra nascosta contro i social, soprattutto Twitter, Facebook e Instagram. Infatti, circa due anni fa, in occasione degli attacchi a Capitol Hill tutti i grandi social avevano deciso di oscurare i profili dell’ex presidente, accusato di hate speech, tra le altre cose. Fin da subito erano arrivate pesanti condanne nei confronti della decisione presa dai social, ma concretamente non c’è mai stata nessuna azione differente dalle dichiarazioni pubbliche.

Il 7 gennaio di quest’anno, a due anni esatti dal ban di Donal Trump il gruppo Meta, vista la scadenza delle limitazioni al suo account, avevano deciso di allungarla a tempo indeterminato. Sempre in quell’occasione, però, un portavoce di Meta aveva anche detto che sarebbe stata presa una decisione definitiva sulla questione nel corso delle settimane successive. Infine, la scorsa settimana lo stesso Donald Trump, tramite le parole del suo legale, aveva chiesto un incontro a Mark Zuckerberg proprio per discutere la sua riammissione sui social di Meta. “Riteniamo che la sospensione dell’account Facebook del presidente Trump abbia radicalmente distorto e ristretto il dibattito pubblico”, aveva detto il legale dell’ex presidente, Scott Gast.

