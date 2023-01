Donatella Hodo aveva scritto a Maria De Filippi prima di suicidarsi in carcere/ “Voglio cambiare vita”

Donatella Hodo aveva scritto una lettera a Maria De Filippi prima del suicidio in carcere

È una storia drammatica, con nuovi e tristi risvolti quella di Donatella Hodo, 26enne morta suicida nel carcere di Montorio (Verona) lo scorso agosto. Spunta infatti una lettera che la ragazza, in un ultimo gesto disperato, ha scritto a Maria De Filippi per partecipare al programma “C’è posta per te”. Una lettera che, tuttavia, non è mai arrivata a destinazione (probabilmente perché spedita a un indirizzo sbagliato) e che è invece tornata indietro. A trovarla, come riporta il Corriere della Sera, è stato il padre della ragazza che l’ha dunque resa pubblica.

Nella lettera Donatella scrive di voler ‘cambiare vita’, di voler rimettersi in piedi per vivere al meglio la lunga vita che ancora l’attende. “Maria ti prego, ti chiedo di aiutarmi, voglio uscire fuori da tutta questa situazione”, scrive Donatella nella lettera, “voglio smettere con la droga, voglio finire con il carcere, ma ho bisogno di qualcuno che mi dia una possibilità… Ho 26 anni, ho ancora una vita davanti, voglio sistemarmi, avere un futuro, riprendere i rapporti con la mia meravigliosa famiglia.” continua.

Donatella Hodo, la preghiera a Maria De Filippi: “Aiutami, dammi una possibilità”

Donatella ammette il grande desiderio di rifarsi una vita: “Oggi ho la voglia, il coraggio di voler cambiare, voglio ricominciare e lasciarmi tutto alle spalle, ho bisogno di un aiuto, di trovare un lavoro.” E ancora si legge: “Voglio vedere gli occhi di mia madre piangere nel vedermi realizzata e non perché sta soffrendo per colpa mia. Te lo chiedo con il cuore in mano – continua quella che è una vera e propria preghiera – se hai qualche possibilità di aiutarmi a scontare fuori dal carcere, poi starà a me dimostrare che ce la voglio fare.”

Le lettera di Donatella si chiude con una palese richiesta d’aiuto alla De Filippi: “Io ti chiedo di aiutarmi, di darmi una possibilità, so fare tante cose e soprattutto ho ritrovato la voglia di vivere, di recuperare gli anni persi, voglio smetterla di distruggermi con le mie mani. Ora ti saluto, ti mando un abbraccio e aspetto la tua risposta con tutto il cuore”.











