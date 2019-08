DONATELLA RETTORE AVVISA GLI HATERS/ “Per voi è finita”: la svolta della cantante…

Donatella Rettore contro gli haters. E chissà che alla fine non sia proprio lei, una delle tante personalità dello spettacolo (e non) finita nel mirino degli odiatori social, a vincere una delle sfide all’apparenza più complicate della nostra epoca: quella dei cosiddetti “leoni da tastiera”. Spesso nascosti dietro profili falsi, certi che nessuno li priverà del proprio diritto di parola (anche quando questo si trasforma in calunnia o in offesa) gli haters agiscono senza freni, colpiscono e feriscono i malcapitati che hanno la sfortuna di incrociarli nel loro percorso. Ma cosa c’entra in tutto questo Donatella Rettore? La cantante di Kobra ha deciso di annunciare sui suoi profili social la nascita di un’associazione che promette di “asfaltare” gli odiatori del web. D’altronde basta leggere le prime parole del post pubblicato dalla Rettore per rendersi conto di quanto sia convinta della bontà di questa iniziativa:”Haters, è finita!”.

DONATELLA RETTORE CONTRO GLI HATERS

Ma cosa dà a Donatella Rettore questa convinzione? Leggiamo per intero il messaggio apparso sulla sua pagina Facebook ufficiale:”Haters è finita! È nata un’associazione con avvocati, investigatori privati, filosofi e informatici forensi che raccoglie le segnalazioni di offese, calunnie, diffamazioni, minacce, affermazioni di odio e di razzismo che per la loro natura aggressiva e violenta creano un danno morale o di immagine al destinatario, allo scopo di agire affinché l’artefice del gesto paghi una somma di risarcimento. Chiunque sia vittima di questi soprusi telematici può rivolgersi a questa associazione, non c’è nulla da pagare”. Su Instagram la Rettore aggiunge ulteriori dettagli:”Ora potete rivolgervi allo studio legale Wildside , Avv. Cathy La Torre , della scuola di filosofia Tion , diretta da Maura Gangitano . odiareticosta@gmail.com . GRAZIE INFINITE”. Il tutto condito da hashtag a dir poco emblematici: #haters #odio #diffamazione #odiareticosta #facebook #instagram #twitter #rettore. Donatella vincerà questa sua battaglia?





