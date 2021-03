Donatella Rettore: “Dopo il tumore cucino verdure al vapore”/ “La malattia…”

Donatella Rettore si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. L’artista parla di come è cambiata la sua vita dopo la malattia. Donatella Rettore ha avuto un tumore al seno e si è sottoposta ad un’operazione chirurgica. Dopo la malattia, la cantante ha raccontato di essere diventata molto salutista e di condurre uno stile di vita sano. “Per convinzione e necessità. Sono abbastanza sgangherata. Un anno fa sono stata colpita da neoplasia maligna e ho subito due interventi. Poi sono talassemica, dovrei fare trasfusioni di sangue ogni 6 mesi, ma adesso non è facile”, ha raccontato la Rettore.

L’artista è così diventata vegetariana e a tavola è solita mangiare soprattutto verdure. “Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose”, ha aggiunto.

Donatella Rettore e l’amore per il marito Claudio

Al proprio fianco, da tantissimi anni, c’è marito Claudio Rego che ha sposato nel 2005. Quella tra l’artista e il marito è una bellissima storia d’amore che ha accompagnato ogni passo della Rettore che ha spesso parlato del rapporto con l’uomo della sua vita. Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato anche del suo matrimonio svelando come, alla base della loro unione, ci sono il rispetto e le passioni comuni. Entrambi amano la musica, gli animali, il cinema e i viaggi. Passioni che, unite all’amore cresciuto anno dopo anno, ha solidificato il loro splendido rapporto. “Il rispetto e le passioni. Anche se lui ne ha più di me”, ha spiegato l’artista che dona tatissimo amore anche ai suoi amati cani.

