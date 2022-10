Donatella Rettore e il tumore/ “Ricoverata per chicco di riso cattivo e scatenato”

Donatella Rettore e il tumore al seno: “Il peggio è passato ma…”

Il periodo della pandemia è stato particolarmente complesso e sofferente per Donatella Rettore, che si è sottoposta ad una doppia operazione per un tumore al seno. La cantante se l’è vista brutta, ma grazie ai medici e agli interventi tempestivi degli specialisti oggi affronta la vita con la giusta serenità. “Il peggio è passato, anche nella mia vita. Sono stata salvata dallo IOV in piena pandemia“, spiega la cantante veneta, che sottolinea l’importanza di controlli di routine: “La dottoressa mi disse: non mi piace il sassolino che hai qui […] Nel giro di pochissimi giorni sono stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico. Avevo un chicco di riso, piccolo ma molto scatenato e cattivo. Tanto che l’esame istologico non è risultato buono, e sono dovuta tornare in sala operatoria”.

Donatella Rettore: “Tumore è una lotta contro il tempo”

Donatella Rettore spende parole al miele per i medici che le hanno salvato la vita: “Sono stati tutti dolci e carinissimi, persone di grande competenza e grande amore per gli esseri umani. Se avessi aspettato, sottovalutato la questione, il mio percorso sarebbe sicuramente stato diverso, invece il tumore è stato preso subito da chi è pratico del bisturi”.

Donatella si sente rinata e alle persone che stanno affrontando il suo stesso percorso, lancia un messaggio di incoraggiamento: “Bisogna continuare a crederci, tirare fuori tutta la forza che si ha in corpo. A tutti dico che è fondamentale fare prevenzione: spesso è una lotta contro il tempo e non bisogna avere tentennamenti o dubbi. Se temporeggiamo, non facciamo che peggiorare la situazione”, spiega Donatella al sito ioveneto.it

