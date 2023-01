Donatella Rettore “Ero innamorata di Elton John”/ “Sandra Milo spaventa gli uomini”

Donatella Rettore a Italia Sì per il “podio della sua vita”. La cantante si è raccontata da Marco Liorni, partendo dalla basi, la sua famiglia. «Il rapporto con mia madre è stato molto complicato, ma ne ho un ricordo positivo, perché è stata molto presente. Ho avuto dei genitori bravi, sono orgogliosa», ha esordito. La madre temeva che potesse soffrire lanciandosi nel mondo della musica, motivo per il quale inizialmente era scettica. Poi una battuta: «Il mio nome Donatella? Un piccolo dono, perché mia madre aveva avuto dei parti finiti male. Ma io mi sento un problema».

La madre, che faceva l’attrice, e il padre avrebbero voluto che studiasse, ma Donatella Rettore era incontenibile. Tanti i retroscena, come quando voleva andare al concerto dei Rolling Stones. Aveva quel fuoco sacro che poi l’ha portata da Lucio Battisti prima e Lucio Dalla poi. Negli ultimi anni della vita di sua madre l’artista ha raggiunto una consapevolezza: «Le mamme delle altre colleghe si erano meno immolate di quanto mia madre abbia fatto per me. Essere figlia unica poi non era facile».

DONATELLA RETTORE, RETROSCENA E COMMENTI

Per Donatella Rettore ha scritto ben due canzoni Elton John. «Ero perdutamente innamorata di lui, infatti provava a tenermi a bada. Per me era un mito. Si metteva al pianoforte, suonava e io svenivo», ha raccontato a Italia Sì. Poi è salito sul podio e ha detto la sua su alcune notizie lette da Marco Liorni. «Io ti amo dal Grande Fratello!», ha scherzato lei per cominciare. «Capisco quello che dicono Ranieri, Morandi e Al Bano e li stimo (“veniamo da quella sana povertà”, ndr), in particolare Gianni». Su Sandra Milo ha scherzato: «Lei mette paura agli uomini, scappano da lei! Lei poi sempre con uomini sposati, ma ce ne avesse uno scapolo…». Ne ha anche per la famiglia reale: «Non mi sono mai interessata, ma quando sono andata a Londra si dovevano sposare Carlo e Diana e per me era un momento bellissimo. Mi voglio ricordare la famiglia reale nel suo splendore». Infine, sui benefici della natura: «Io infatti faccio agility col mio cane due volte a settimana. Questo apre la testa». Infine, ha annunciato che sta preparando un nuovo album che uscirà in estate.

