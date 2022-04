Donatella Rettore “Mina sgargarozza come le lavandaie…”/ “Nannini cantante da balera”

Donatella Rettore, ospite della trasmissione di Rai Due “Belve”, ha parlato della sua carriera e della sua infanzia. In primis, l’artista ha rivelato: “Mia madre mi voleva ingegnere nucleare, ma a me interessava solo fare musica. Lucio Dalla a un certo punto le disse: ‘Si tratta solo di cantare, non di fare la tr*ia!’. Lei ricevette il messaggio e disse: ‘Adesso anche quelli famosi mi devono dire come fare la madre’. Lei non mi accettava e io ci ho sofferto. Era una donna che a un certo punto decise di chiudersi in casa e non di non uscire più, perché viveva in un Veneto bigotto”.

Perché a un certo punto Donatella Rettore è scomparsa dai radar televisivi? “Io non sono mai uscita dalle scene, ho scelto altri palcoscenici, quelli meno roboanti. Ho scelto magari di fare la cantautrice un po’ più di nicchia. Ho più soddisfazione nell’esibirmi nei centri sociali che negli stadi, perché lì c’è più possibilità di trovare qualcuno che capisca cosa dico”.

Nel prosieguo del suo intervento a “Belve”, Donatella Rettore ha parlato di “Chimica”, il brano di successo interpretato al Festival di Sanremo 2022 con Ditonellapiaga: è stato un risarcimento? “Credo che la mia carriera sia un po’ come le montagne russe, ma in tutte le carriere degli artisti si alternano momenti sfolgoranti ad altri di penombra. Gli up & down ci sono anche nella vita. Penso di avere ancora molto da dare”. La presunta lite sanremese con Ditonellapiaga per le canzoni da interpretare non è mai avvenuta: “Non ha scelto né lei, né io. Ha scelto la casa discografica e io mi sono adeguata. Io considero Margherita una 25enne molto preparata e accomodante per la sua età, mentre io sono sempre stata abituata a battagliare”.

Poi, Donatella Rettore è passata a un attacco frontale contro altri artisti: “Io sono una persona estremamente sincera e devo dire quello che penso, altrimenti mi viene l’ulcera. Mina sgargarozza come le lavandaie. Ma mi piace e credo sia l’unica ad avere capito che questo è un complimento. Mi piace Ligabue. Gianna Nannini? È una cantante romantica, non è propriamente una cantante rock. È da balera. Madonna? Canto meglio io, ma Lady Gaga canta meglio di me”.











