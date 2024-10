Donatella Rettore alle prese con un fastidiosissimo giradito, mostra il video del suo dito gonfio su Instagram mentre cerca di resistere al dolore che non le dà pace. La cantante non ha dato particolari spiegazioni ai fan, ma il malessere e il fastidio della cantante sono evidenti dalle immagini postate sui social. Sul suo Instagram pubblica anche una emoji sconsolata, mentre i fan e gli utenti le domandano cosa sia successo e come sia possibile che il suo dito sia diventato così gonfio.

“Ti sei data una martellata?”, domanda un internauta. “Forse hai chiuso i dito nella portiera”, ipotizza un altro fan di Donatella Rettore, che ovviamente non risponde. In tanti dispensano consigli alla propria beniamina, che a giudicare dal video pubblicato sui social dovrà pazientare ancora a lungo.

Donatella Rettore, il giradito è nulla rispetto ai seri problemi di salute del passato

Proprio pochi giorni fa la cantante sessantanovenne aveva preso parte ad un evento dedicato alla prevenzione, a Treviso, dove aveva condiviso la sua esperienza in merito alla scoperta del tumore al seno nel 2020.

“In quel periodo mi sentivo molto bene ma durante visita ginecologica di controllo la mia dottoressa ha notato dei sassolini sul seno sinistro. Credevo fossero delle calcificazioni invece mi hanno ricoverata subito e operata poco dopo. Senza visite di controllo oggi non sarei qui”, il racconto della Rettore, che ha preceduto un vero e proprio appello, o meglio un invito a non sottovalutare mai il potere della prevenzione.

