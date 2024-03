Donatella Versace resta chiusa in ascensore: momenti di panico a Los Angeles/ “Chiamati i vigili del fuoco”

Momenti di panico per Donatella Versace a Los Angeles: la stilista resta chiusa in ascensore

Donatella Versace, attualmente a Los Angeles per gli Oscar, ha vissuto un momento di panico quando è rimasta bloccata in ascensore mentre si dirigeva all’evento di Dwyane. Fortunatamente, la stilista italiana è stata liberata grazie all’intervento provvidenziale di un addetto alla sicurezza e ai collaboratori di Donatella, che hanno prontamente aperto le porte. Secondo quanto riportato da Libero, la celebre imprenditrice ha trascorso alcuni minuti di grande agitazione all’interno dell’ascensore insieme alle sue guardie del corpo, prima che l’allarme venisse attivato.

Fortunatamente, un addetto alla sicurezza è riuscito a forzare la porta dell’ascensore e a liberare la stilista, evitando così l’intervento dei vigili del fuoco. “Mentre i responsabili della struttura chiedevano l’intervento dei pompieri, gli uomini della Versace sono riusciti a forzare la porta dell’ascensore e a liberare la stilista“, si legge ancora sul giornale.

La disavventura di Donatella Versace a Los Angeles: “Temevo di non arrivare in tempo”

Un reporter presente nell’edificio ha confermato la preoccupazione per la Versace, mentre era chiusa in ascensore, ma tutto si è risolto per il meglio. Una volta arrivata all’evento, Donatella Versace ha condiviso la sua disavventura con i presenti e ha invitato tutti ad effettuare una donazione dopo aver offerto personalmente un assegno da 50.000 dollari.

Ha dichiarato: “È stato un grande sollievo riuscire ad essere qui con voi stasera, considerando che poco fa ero rimasta bloccata nell’ascensore. Quando ero lì dentro, temevo di non riuscire mai ad arrivare in tempo. E invece eccomi qui a chiedervi gentilmente: ‘per favore, donate. E ricordatevi di andare a votare”.

