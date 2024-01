Donato Scardi, chi è il compagno di Vittoria Schiasano/ “Stiamo insieme da 7 anni, vorrei sposarlo in chiesa”

Vittoria Schisano e l’amore con il compagno Donato

Vittoria Schisano è ospite della puntata de “La volta buona” del 5 gennaio. Ai microfoni di Caterina Balivo, l’attrice è pronta a raccontarsi svelando anche i dettagli della sua splendida storia d’amore con Donato Scarbi, l’uomo che le ha rubato il cuore da ormai sette anni. Molto schiva e riservata, Vittoria ha parlato della relazione con il compagno Donato in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.

Anticipazioni Amici 2023, Ed. 23/ Registrazione puntata 7 gennaio 2024: Holden in sfida

«Sto con Donato da sette anni. Ci siamo conosciuti dopo la presentazione della mia autobiografia, La Vittoria che nessuno sa. Eravamo nel suo locale e lui, leggendo il sottotitolo, “storia di una donna nata nel corpo sbagliato”, sbottò: ma cosa c’è che non va in questo corpo? È stato un lungo corteggiamento. Poi a Vico Equense, di fronte alla mia ennesima resistenza, mi chiese se ci fosse qualche problema. Ammisi di essere ancora vergine. Non lo immaginava: ero stata anche sulla copertina di Playboy! Così facemmo l’amore per la prima volta e fu bellissimo. Ricordo i pianti, i sorrisi, gli abbracci», le parole della Schisano.

Chi è Carolina Benvenga/ "Sotto i riflettori da quando avevo 8 anni. Ecco perché ho successo coi bambini"

Vittoria Schisano e il sogno del matrimonio in chiesa

Innamorata e felice, Vittoria Schisano sogna di coronare il suo amore con Donato con il matrimonio. Proprio a Donato, nei ringraziamenti del libro “Stiamo stelle che brillano”, ha scritto: «A quello che confido diventi presto mio marito, Donato Scardi». L’attrice e scrittrice, dunque, sogna non solo di sposarsi, ma di farlo anche in chiesa.

Il matrimonio in Chiesa è possibile «perché lui è già stato sposato, ma in Comune. Gli piacerebbe molto e devo ammettere anche a me: sarebbe un bel messaggio di amore per tutti», ha concluso.

Sanremo 2024: trapelati gli autori delle canzoni/ Il ruolo degli ex Amici The Kolors, Angelina Mango e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA